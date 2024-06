Ceará ganha do Coritiba no Castelão e dorme no G4 da Série B do Brasileiro

Nesta sexta-feira, na Arena Castelão, o Ceará ganhou do Coritiba por 1 a 0, pela oitava rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. O gol do Vozão foi anotado na segunda etapa por Facundo Barceló.

Assim, diante da vitória, o Ceará avança para a terceira colocação da Série B, com 15 pontos e, por isso, dorme dentro da zona que permite acesso à divisão de elite. O Coritiba, por sua vez, permanece na sétima posição, com 11 unidades.

Pela nona rodada da Série B, o Ceará volta aos gramados apenas no dia 10 de junho, quando visita o Vila Nova, no Estádio Onésio Brasileiro Alvarenga, em Goiânia (G0), às 19h (de Brasília). Já o Coritiba, no dia 7 de junho, recebe o Ituano, no Couto Pereira, às 19h.

O gol do Ceará ocorreu aos 5 minutos da etapa complementar. Pela esquerda, Lourenço bateu escanteio aberto para a grande área. Facundo Barceló subiu mais alto que o defensores do Coritiba e cabeceou firme, cruzado, no canto direito do goleiro Pedro Morisco, para estufar as redes.