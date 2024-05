Casa da seleção nos EUA, Orlando virou sede número 1 de esportes no país

Um levantamento feito pelo 'Sports Business Journal' neste ano colocou a cidade de Orlando no topo do ranking das cidades que mais recebem eventos esportivos nos Estados Unidos.

O que aconteceu

Casa da seleção brasileira nos Estados Unidos, Orlando vem investindo forte em eventos esportivos. A cidade possui diversos aparelhos esportivos, com destaque para os dois que serão utilizados pelo Brasil: o ESPN World Wide Complex e o estádio Camping World.

Recentemente, Orlando recebeu eventos importantes dentro do pais, como o 'NFL Pro Bowl Games 2024' — o qual já havia sediado em 2017 e 2020. Ainda neste ano, foi sede do U.S. Olympic Marathon Team Trials, enquanto no ano anterior foi sede de jogos universitários importantes no basquete, vôlei e tênis.

Em 2020, Orlando foi casa da 'bolha da NBA (basquete)' e também da MLB (beisebol). Em meio à pandemia, as ligas de basquete e beisebol americanas atuaram em um regime de quarentena no ESPN World Wide Complex, onde o Brasil treina atualmente.

A cidade vem investindo pesado em fortalecer sua marca como casa de esportes nos Estados Unidos. Durante o 'Pro Bowl', a campanha municipal 'Anything's Possible' apareceu oito vezes na transmissão televisiva em um gasto de 472 mil dólares, 55% do orçamento para publicidade — segundo o site iSpot.tv.

O futebol também é importante na cidade, com jogos de times e seleções. Orlando recebeu partidas da Copa Ouro da Concacaf e duelos das Eliminatórias da Copa do Mundo.

Através do poder dos nossos parceiros, nós temos trabalhado para fazer Orlando ser um destino premium nacionalmente para eventos esportivos. Nós sabemos que os esportes têm o poder de unir os moradores, trazer experiências memoráveis, mostrar a hospitalidade da nossa cidade e levar a economia a crescer ajudando a receber mais visitantes para nossa região Buddy Dyer, prefeito de Orlando

A FC Series, antiga Flórida Cup, traz para a cidade no mês de julho o duelo entre Manchester City e Barcelona no estádio Camping World. O Brasil joga no mesmo local contra os Estados Unidos no dia 12 de junho.

A capacidade de Orlando sediar qualquer esporte, a qualquer momento - e muitas vezes ao mesmo tempo -, foi o que realmente impulsionou a cidade ao topo do ranking. Ficamos muito felizes em saber que nosso trabalho na FC Series, com o objetivo proporcionar uma pré-temporada de excelência para os clubes, também ajudou a cidade a se tornar uma referência esportiva. Ricardo Villar, CEO da FC Series

Ranking da melhores cidades para receber esportes nos Estados Unidos:

1. Orlando.

2. Las Vegas.

3. Los Angeles.

4. Atlanta.

5. Indianapolis.

6. Arlington, Texas.

7. New York City.

8. Houston.

9. Phoenix.

10. Columbus.

11. Miami.

12. Minneapolis / St. Paul.

13. Kansas City.

14. Tampa.

15. San Antonio.

16. New Orleans.

17. San Jose / Santa Clara.

18. Philadelphia.

19. Cleveland.

20. Charlotte.

21. Boston.

22. Dallas.

23. Raleigh / Durham / Cary, N.C.

24. Salt Lake City

25. Seattle