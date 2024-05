Auxiliar do Cruzeiro destaca consistência defensiva na classificação pela Copa Sul-Americana

O auxiliar técnico do Cruzeiro, Moisés Lima, destacou na coletiva pós-jogo a consistência defensiva e dedicação da equipe na vitória por 1 a 0 sobre o Universidad Católica na última quinta-feira.

"A gente sabia que o jogo ia ser sofrido, mas que a gente tinha que ter uma consistência, uma frieza na emoção da partida de não tomar uma transição e acabar tomando gol. A equipe está de parabéns pela consistência que teve em mais um jogo sem tomar gol.", afirmou o auxiliar de Fernando Seabra.

Ele seguiu dizendo que vê margem para melhora na equipe, mas que a entrega dos jogadores foi fundamental na vitória:

"A gente sabe que precisa continuar melhorando, tem muita margem pra melhora, mas a entrega e dedicação que os atletas tiveram foi fundamental pro resultado".

Com o triunfo sobre o Universidad Católica, o Cruzeiro ganha vaga direta para as oitavas de final da competição. A equipe equatoriana, classificada em segundo lugar, terá de enfrentar um dos terceiros colocados da Libertadores para avançar.

O auxiliar de Seabra também se mostrou aliviado com a classificação:

"A questão de classificar em primeiro é importantíssimo, são duas datas a menos pra gente se preparar. Vamos ter muitos jogos pela frente e sabemos que vai ser desgastante.", disse Moisés.

O Cruzeiro só volta a campo pela Sul-Americana em agosto. A próxima partida da equipe é válida pelo Campeonato Brasileiro contra o São Paulo, no domingo (2), no Estádio do Morumbis.