Pacheco sobre estreia pelo Vasco contra o Flamengo: 'É um grande batismo'

O técnico português Álvaro Pacheco foi apresentado oficialmente pelo Vasco nesta sexta-feira (31), em São Januário. O treinador estreará justamente no clássico contra o maior rival do clube, o Flamengo, neste domingo (2), no Maracanã, algo que considerou como positivo.

É um grande batismo um jogo dessa dimensão. É uma grande estreia, um derby com Maracanã lotado. O que eu presenciei da torcida do Vasco até agora é a paixão, envolvência, a forma carinhosa, o espetáculo, não tenho dúvidas de que eles vão estar lá em peso e nos ajudar. Meu grande objetivo é o Gigante da Colina acordar mesmo. No futuro, olharem para equipe e verem uma equipe corajosa, determinada e resiliente. Lutar sempre pelos três pontos. Isso que vou procurar e acredito muito que seremos capazes de fazer Álvaro Pacheco

Confira outros tópicos

A chegada: "Nossa primeira coletiva de muitas. Agradeço a oportunidade de treinar este gigante. É muito orgulho. Encontrei um clube com foco muito grande. Com uma preocupação de todos estarem unidos dentro do clube. Foi o que senti desde sempre".

Conversa com Pedrinho: "A conversa com o Pedrinho foi importante. Nós já sabíamos, mas soubemos mais o que é o Vasco. Ele está aqui desde os seis anos. Senti uma conversa muito positiva. Temos que trabalhar o nosso conceito de jogo, a nossa ideia, para sermos competitivos e sabermos o que somos e o que queremos. Encontrei um clube organizado. A forma simpática que fomos recebidos. Isso é Vasco. Estou super feliz de estar aqui".

Duelo contra o Flamengo: "A estratégia não vou dizer. Enfrentaremos um time que lutará pelo título do Brasileirão. Eles já se conhecem há mais tempo e conhecem o treinador, vêm de um trabalho mais longo. Mas antes de qualquer jogo, podemos vencer. Sabendo o que somos capazes de fazer e mostrar que o que treinamos pode nos trazer a vitória. Ter coragem e jogar para ganhar. Esse é o DNA do Vasco. Nesse momento, nossa ideia de jogo não está tão sólida como estará daqui a um mês. Mas sempre jogar para ganhar. Isto é ser Vasco. Isto é ser Gigante da Colina".

Contato com o elenco: "Tenho um grupo fantástico. Quando chegamos a um time, sabemos que o elenco tem uma identidade. Entre os jogadores, criam-se relações, identidade. Um grupo solidário, que gosta de partilhar momentos. Um elenco ambicioso. Isso é o mais importante. Essa é a grande característica que encontrei nesse elenco. Eles têm uma disponibilidade muito grande de aprender coisas novas. A ideia de jogo tem que ser passada de forma apaixonada. Se formarmos uma equipe com intensa, aguerrida, corajosa, temos que colocar isso em todos os momentos. Essa é minha forma de ser".

Comprou camisa do Vasco ano passado: "No ano passado, vim ao Brasil e acompanhei o clássico entre Vasco e Fluminense. Depois do jogo comprei uma camisa do Vasco, pela envolvência com o jogo e pela forma apaixonada que a torcida viveu aquela partida. Quando pintou o interesse, foi facilmente aceitado. Já tinha vontade de vir ao Brasil. Acho um dos campeonatos mais disputados do mundo. O Vasco tem história com os portugueses. É um clube pioneiro em tudo, com luta em toda a sua história. É um casamento perfeito. Tenho ambição e muito orgulho. Nosso objetivo é levar o Vasco a sua história e sua grandeza".