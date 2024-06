Amaral, ex-zagueiro da Seleção Brasileira e ídolo do Guarani, morre aos 69 anos

Nesta sexta-feira, Amaral, ex-zagueiro da Seleção Brasileira e ídolo do Guarani, que vinha lutando contra o câncer, faleceu aos 69 anos.

O defensor, revelado pelo clube de campinas logo aos 15 anos de idade, foi convocado para vestir a Amarelinha na Copa de 1978, na Argentina.

Além do Bugre, passou também por Corinthians, Santos, América-MEX e Universidad Guadalajara-MEX.

Nosso ídolo nos deixou nesta sexta-feira (31), mas estará para sempre eternizado no coração da família bugrina e dos amantes do futebol Descanse em paz ? https://t.co/Zj3UnE0vBc ? Guarani Futebol Clube (@guaranifc) May 31, 2024

"Nosso ídolo Amaral nos deixou nesta sexta-feira (31), mas estará para sempre eternizado no coração da família bugrina e dos amantes do futebol, sobretudo os que tiveram a sorte de vê-lo desfilar em campo.

O zagueiro campineiro que brilhou com as camisas do Guarani - onde estreou como profissional com apenas 15 anos - e de outros grande clubes, também fez história na Seleção Brasileira na década de 70, disputando e sendo titular absoluto da Copa do Mundo de 1978.

Descanse em paz, Amaral, ou Feijão, como era carinhosamente chamado!", escreveu o Guarani em nota oficial.

Além da passagem marcante, no Corinthians, Amaral conquistou o Campeonato Paulista em 1979 e, posteriormente, defendeu a camisa do Peixe em 1981 e 1982.