Álvaro Pacheco e Pedro Martins são apresentados no Vasco e falam sobre possível chegada de Coutinho

O Vasco apresentou oficialmente, nesta sexta-feira, o técnico Álvaro Pacheco e o diretor de futebol Pedro Martins. Os dois falaram com o otimismo sobre o possível retorno de Philippe Coutinho ao clube carioca.

"O Vasco tem um orçamento limitado para essa janela de transferências, o clube não está com os cofres cheios para fazer grandes investimentos. E isso leva diretamente ao fato do Coutinho querer estar aqui. A briga para trazer o Coutinho não é financeira, a gente não está indo ao mercado para oferecer mais dinheiro pelo Coutinho. A gente está conversando com alguém que quer estar no Vasco, que optou por estar no Vasco", revelou Pedro Martins.

"A opção dele não está atrelada a capacidade de investimento, mas sim a capacidade de entendimento do que é o projeto do Vasco hoje e a importância que ele tem nesse cenário. Não dá para cravar que ele vem, mas dá para demonstrar otimismo, porque quando um jogador quer vir já um fato fundamental e importante", completou.

Álvaro Pacheco também falou sobre a possibilidade de contar com o jogador e destacou o impacto de Coutinho dentro do clube.

"Acho que nenhum treinador do mundo não queria ter o Philippe Coutinho. Evidente que o clube que ele for, espero que seja o Vasco, vai ter um impacto muito grande. Agora, como o nosso presidente já disse, o Pedro já disse, é uma situação que tem outras coisas que são importantes para o resultado final", contou.

"Espero, eu enquanto treinador, que as coisas se resolvam e que ele venha para o Vasco, sem dúvida nenhuma. Por tudo, não só aquilo que ele vai trazer esportivamente, mas tudo que ele vai trazer para esses jovens aqui da base", completou o português.

A estreia de Pacheco no comando técnico do Vasco acontece neste domingo, às 16 horas (de Brasília), quando o Vasco recebe o Flamengo, no Maracanã, pela sétima rodada do Campeonato Brasileiro.

"É uma grande estreia, logo em um dérbi, no Maracanã. Acredito que vão estar pelo menos 30 mil vascaínos, é uma envolvência. Aquilo que eu presenciei no último jogo em São Januário, a envolvência, a paixão, a forma carinhosa, o espetáculo que está torcida promove em todos os jogos. Portanto, não tenho dúvidas que no Maracanã vão estar lá em peso e vão nos ajudar, não tenho dúvidas nenhuma", analisou o treinador.

Por fim, Álvaro Pacheco comentou sobre seu desejo de trabalhar no futebol brasileiro e ressaltou a proximidade histórica do Vasco com Portugal como um dos fatores que o fizeram escolher o clube.

"Sei da história do Vasco, em clube que foi fundado por portugueses, uma história e uma ligação muito grande entre o Vasco e portugueses. É um história bonita, acho que o Vasco é pioneiro em tudo, pelas lutas que teve ao longo de sua história. Eu acho que aquilo que surgiu com a oportunidade de treinar o Vasco e aquilo que eu sou enquanto homem e treinador, era um casamento super perfeito. Vejo essa experiência com uma ambição muito grande, com um orgulho muito grande e principalmente com uma vontade muito grande de ajudar o Vasco e levar para os lugares que ele merece", completou.