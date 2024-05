Abel explica escolha por trio de joias como titular e fala sobre substituição de Endrick em despedida

O Palmeiras empatou sem gols com o San Lorenzo na noite desta quinta-feira em duelo da última rodada da fase de grupos da Libertadores, que aconteceu no Allianz Parque. A partida marcou o último jogo de Endrick com o Verdão. Na escalação inicial, o técnico Abel Ferreira colocou o trio de joias - Endrick, Estêvão e Luis Guilherme. Após a partida, o português explicou a escolha e falou sobre a substituição do camisa 9 em sua despedida.

"Foi uma decisão difícil colocar os três. Acho que são jogadores com muita qualidade, nos dão umas coisas, mas em outros momentos do jogo, vão precisar dessa maturidade de jogo que eles não tem. Entendi que tinha que fazer. Ganhamos umas coisas, mas perdemos outras. São jogadores que nos dão irreverência, estão no processo de formação, não só da maturidade competitiva, mas como homens. Dois deles ainda não têm 18 anos. Foi uma decisão difícil, mas atendi muitas pessoas que queriam vê-los juntos. Se calhar, fui mais à procura do que era melhor para as pessoas verem os três em campo do que o que era melhor para a equipe, sim. Não há dúvida nenhum da qualidade que têm", explicou Abel.

"Muito feliz por poder pertencer a uma equipe jovem, que luta com objetivos de ser campeão e forma jogadores, coisa que não é fácil. Estamos entre a comissão técnica frustrados por não conseguirmos a primeira colocação geral. As coisas parecem fáceis. Estávamos em um grupo difícil, chegamos ao fim da primeira fase sem nenhum derrota podendo disputar a primeira posição geral. C chegamos ao final com a sensação triste. Não podemos deixar que esses pensamentos de frustração nos afetem. Fazemos um trabalho bem feito e sério. Dar os parabéns aos jogadores como fizemos essa classificação. Mais uma vez tivemos uma eliminatória no meio da primeira jornada na Libertadores. Jogamos sem a força máxima contra o San Lorenzo lá. Contra tudo e contra todos conseguimos dar sempre respostas e ser competitivos", seguiu.

Endrick deu um susto na torcida ao ficar caído após sofrer uma pancada no joelho durante o segundo tempo. O atacante precisou de atendimento e em seguida saiu andando normalmente. Pouco depois, porém, o camisa 9 fez sinal para o treinador para ser substituído. Ele saiu aos 24 minutos e deu lugar para Rômulo.

"Antes da substituição, teve um lance que ele se queixou do joelho. Inclusive, deu um sinal. Fizemos a substituição que tínhamos que fazer", finalizou o treinador.

Agora sem Endrick, o Palmeiras enfrenta, no domingo, o Criciúma, pela sétima rodada do Campeonato Brasileiro. A bola rola às 16 horas (de Brasília), no Estádio Heriberto Hulse, em Santa Catarina. O Verdão só volta a campo pela Libertadores em agosto. Na próxima semana, o clube conhece seu adversário das oitavas de final, em sorteio a ser realizado pela Conmebol.