'Zubeldía já correu mais que o James no São Paulo', diz Tironi

No UOL News Esporte desta quinta (30), o apresentador Eduardo Tironi destacou o comportamento de Luís Zubeldia à beira de campo. Segundo Tironi, o recém-chegado técnico do São Paulo já correu mais em campo que James Rodríguez. Ao menos esse era o comentário no Morumbis na vitória de ontem, contra o Talleres, pela Libertadores.

O Zubeldía é animadíssimo. Para quem vai ao estádio, como eu fui ontem, o Zubeldía faz o aquecimento com os jogadores, fica correndo, bate palma, ele fica dentro do campo durante o aquecimento. Depois ele deu aquele pique maluco no gol do Luciano, fora que a área técnica para ele é um protocolo. Ele não tá nem aí, ele vai no meio do campo, vai cochichar com jogador na hora do escanteio, ele não tem controle nenhum na área técnica. Muita gente falou que só nesse pique que ele deu ali no gol do Luciano ele já correu mais que o James Rodríguez, que nem relacionado está e já está treinando na Colômbia. E à medida que o São Paulo vive esse bom momento, mais o James é esquecido. Agora é o Luciano, o Wellington e por aí vai. Eduardo Tironi

Lives de clubes no YouTube do UOL Esporte

Toda semana, sempre às 17h (de Brasília), o canal do UOL Esporte no YouTube tem lives 100% voltadas para você, torcedor de Corinthians, Flamengo, Palmeiras ou São Paulo. A cada dia, um clube diferente! Então, torcedor, fica esperto:

Live do Flamengo - segunda-feira (às 17h de Brasília)

Live do Palmeiras - terça-feira (às 17h de Brasília)

Live do São Paulo - quinta-feira (17h de Brasília)

Live do Corinthians - sexta-feira (17h de Brasília)

Confira os horários das lives do UOL Esporte

09h - UOL News Esporte - Eduardo Tironi e o time de colunistas do UOL comentam as principais notícias do dia.

11h - De Primeira - Domitila Becker, PVC e André Hernan revelam os bastidores do mundo da bola.

18h - Fim de Papo - Marília Ruiz, Renato Maurício Prado e convidados debatem os principais temas do dia no futebol.

Assista UOL News Esporte na íntegra