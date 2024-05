Do choro ao 'até logo': veja reações de Endrick na despedida no Palmeiras

Endrick se despediu do Palmeiras nesta quinta (30) no empate sem gols com o San Lorenzo, no Allianz Parque, pela Libertadores. Ele foi homenageado na arquibancada, ficou emocionado antes de a bola rolar e se despediu abraçando Abel e agradecendo à torcida ao ser substituído.

Confira abaixo as reações da joia alviverde durante a partida.

Antes do jogo, Endrick ganhou mosaico da torcida

Torcida do Palmeiras faz mosaico em homenagem a Endrick em despedida do atacante Imagem: NELSON ALMEIDA / AFP

Ele se emocionou durante a execução do hino

Endrick, do Palmeiras, emocionado antes do jogo contra o San Lorenzo Imagem: Marcello Zambrana/Agif

O atacante brigou bastante em campo, mas acabou passando em branco

Endrick, do Palmeiras, no jogo contra o San Lorenzo, pela Libertadores Imagem: Marcello Zambrana/Agif

Endrick, do Palmeiras, durante o jogo contra o San Lorenzo, pela Libertadores Imagem: Marcello Zambrana/Agif

Endrick em ação na sua despedida do Palmeiras no jogo contra o San Lorenzo, pela Libertadores Imagem: Alexandre Schneider/Getty

Endrick foi ao chão após um choque na área, e os palmeirenses ficaram pedindo pênalti

Endrick, do Palmeiras, reclamando de dor no jogo contra o San Lorenzo, pela Libertadores Imagem: Alexandre Schneider/Getty

Ele saiu de campo ovacionado e agradeceu à torcida

Endrick se despede da torcida do Palmeiras ao ser substituído contra o San Lorenzo, pela Libertadores Imagem: Ettore Chiereguini/Agif

Também deu um abraço em Abel Ferreira em seu 'até logo'