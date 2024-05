Triunfo do São Paulo sobre o Talleres garante quebra de tabu, liderança do grupo e invencibilidade

O São Paulo venceu o Talleres nesta quarta-feira, no Morumbis, por 2 a 0, pela última rodada da fase de grupos da Copa Libertadores. Com o resultado, o Tricolor quebrou um tabu, avançou às oitavas de final do torne como líder do Grupo B e manteve sua invencibilidade que dura mais de um mês.

Quebra de tabu

Até então o São Paulo jamais havia vencido o Talleres em sua história. O Tricolor somava três empates e duas derrotas nos cinco confrontos que tinha disputado com o rival argentino. Desta vez, porém, a equipe comandada por Luis Zubeldía fez valer o mando de campo, contando com a força de um Morumbis lotado para quebrar o tabu.

O resultado também fez o São Paulo empatar o retrospecto contra times argentinos na Libertadores. Agora são 14 vitórias para cada lado, além de sete empates. Enfrentando equipes do país vizinho como mandante pelo torneio continental, o Tricolor também ampliou sua larga vantagem para 12 vitórias contra apenas uma dos Hermanos, além de quatro empates.

Liderança do Grupo B

Embora ambas as equipes tenham entrado em campo já classificadas para as oitavas de final da Libertadores, a partida desta quarta-feira valia a liderança do Grupo B da competição. O São Paulo começou a última rodada da fase de grupos na segunda colocação, com dez pontos, atrás do Talleres, primeiro colocado, com 13.

Bastava ao Tricolor uma simples vitória para desbancar os argentinos da liderança da chave, já que os igualaria na pontuação, mas os ultrapassaria no saldo de gols.

Se classificar como primeiro colocado do grupo na Libertadores tem importância para, em tese, evitar um adversário mais forte nas oitavas de final, já que o sorteio da competição colocará frente a frente os líderes de cada chave contra os segundos colocados, além da vantagem de jogar a partida de volta em casa.

Invenciblidade mantida

O resultado também foi importante para manter a sequência invicta do São Paulo sob o comando do técnico Luiz Zubeldía. Desde que assumiu a equipe, no final de abril, o treinador argentino disputou nove partidas, somando sete vitórias e dois empates.

Esse foi o terceiro triunfo de Zubeldía no Morumbis. Antes, ele havia vencido os duelos com o Fluminense, pelo Brasileirão, e Águia de Marabá, pela Copa do Brasil. Também houve os empates com o Barcelona de Guayaquil e Palmeiras.

No próximo domingo, contra o Cruzeiro, às 18h30 (de Brasília), novamente no Morumbis, desta vez pelo Campeonato Brasileiro, o São Paulo volta a entrar em campo para defender sua invencibilidade sob o comando de Zubeldía e seguir subindo na tabela da competição por pontos corridos, em que figura como quinto colocado.