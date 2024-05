Endrick se declara em despedida no Palmeiras: 'Só peço que não me esqueçam'

Endrick esbanjou gratidão ao Palmeiras após realizar o seu jogo de despedida nesta quinta-feira (30), no empate contra o San Lorenzo, pela Libertadores. O atacante reforçou o "até logo" e fez um pedido misturado com uma declaração à torcida alviverde.

Passei ao redor do campo para dar tchau para os torcedores. Só peço que nunca me esqueçam porque eu nunca vou esquecer eles. Espero que um dia possamos nos reencontrar de novo, fico muito feliz de estar aqui. Endrick

Gratidão. "Fico feliz e triste ao mesmo tempo porque prezo muito pela gratidão, tenho muita gratidão por tudo o que o Palmeiras fez e faz por mim. Chorei ali e vou tentar não chorar de novo para ficar tranquilo".

Duas famílias. "Minha família é tudo, só tenho que agradecer a eles. São a base de tudo, as pessoas que ficam ao meu redor também. Agradeço a eles porque sempre estiveram comigo, meus companheiros... O Palmeiras é uma família para mim, brincamos que passamos mais tempo com eles do que com a família. Só agradeço a Deus por ter colocados duas famílias maravilhosas na minha vida".

Copa América. "Fico feliz por representar o meu país, espero que possamos ganhar essa competição, mas sabemos que vai ser difícil. É um time muito unido, é um novo ciclo, uma nova família que está se criando. Creio que o Dorival tem um plano na cabeça dele e só vamos seguir. Vamos ser feliz dentro de campo, é uma equipe muito nova, vamos sorrir, brincar, marcar e fazer gols".

Despedida emocionada e em branco

Endrick não conseguiu se despedir do Palmeiras com gol. O atacante e a equipe tiveram uma atuação discreta no empate por 0 a 0 contra o San Lorenzo.

O camisa 9 deixou o campo na metade do segundo tempo. Ele foi substituído por Flaco López e foi bastante aplaudido pela torcida presente no Allianz Parque. Após o apito final, ele falou com a transmissão da Paramount+ e com a imprensa na zona mista.

Endrick recebeu homenagem e chorou antes da partida. Na entrada dos times em campo, a torcida exibiu um mosaico com os dizeres "até logo" e uma imagem do jogador segurando o escudo do Palmeiras. Ele foi às lágrimas durante a execução do hino nacional.

O que mais Endrick disse

Até logo: "Amanhã vou estar lá para me despedir de todos, vai ser difícil, mas é um sonho. Como sempre disse, não é uma despedida, é um até logo"

Sentimento verde: "O Palmeiras apostou todas as suas fichas em mim, fez tudo por mim, nunca vou esquecer disso. Tenho muita gratidão pelo Palmeiras. O menos importante são os recordes, isso vai e vem, o que fica mesmo é a amizade que construí dentro do Palmeiras, a união, todo mundo me acolheu. Isso vai ficar marcado na minha vida".

Retorno ao Palmeiras: "Pretender, eu pretendo, mas não posso prometer. A gente não sabe o dia de amanhã, posso não estar vivo; É um sonho meu, pretendo, mas é difícil prometer".

Apoio de Abel: "Agradeço a Deus por ter colocado ele como meu primeiro treinador no profissional. Ele tem uma filha da minha idade, sabia quando eu estava bem ou mal, via o reflexo do meu rosto. Sempre me chamou pra conversar sobre a vida. A amizade com o Abel sempre foi muito boa, perguntava da minha vida, segui os conselhos dele. Agradeço muito a ele por tudo".

Comparação com outros do trio do bilhão: "Cada um tem sua vida, não gosto de comparar ninguém, acho isso feio. O Estêvão e o Luís têm as vidas deles, mas fico feliz vendo eles jogando bem e fazendo gols. Fico feliz porque jogamos na base e que eles tão bem no profissional. Espero que ninguém estrague ele e que o povo brasileiro acolha eles".

Amizade com Vini e Rodrygo: "A gente conversa sobre a vida, troca resenha, perguntam quando eu vou, onde vou morar. Resenhamos mais sobre essas coisas e deixamos o futebol de lado porque vivemos muito disso. Isso é bom, chegando lá é óbvio que vamos ficar juntos e fazer a felicidade da torcida".