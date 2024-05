Seleção: Wendell pode deixar o Porto e entra na mira de Juventus e Betis

O lateral-esquerdo Wendell, da seleção brasileira, pode deixar o Porto na janela de transferências no meio do ano e atraiu interesse de outros clubes europeus.

O que aconteceu

Juventus-ITA e Betis-ESP fizeram sondagens nas últimas semanas para entender condições de negócio. Ainda não houve proposta formalizada. A informação foi divulgada inicialmente pelo Ge e confirmada pelo UOL.

Valorizado no mercado após boas atuações com a Seleção, Wendell pode deixar o Porto. O jogador de 30 anos tem apenas mais um ano de contrato com o time português e ainda não negocia uma renovação.

Wendell foi convocado para a disputa da Copa América, que será disputada entre junho e julho nos Estados Unidos. Ele foi titular com o técnico Dorival Júnior na Data Fifa de março, nos amistosos contra Inglaterra e Espanha.

A equipe de Turim vê Wendell como possível substituto de Alex Sandro na lateral-esquerda da equipe. O ex-jogador do Santos não vai renovar o contrato com a Juve e está de saída da Velha Senhora.

O Betis busca um lateral-esquerdo após a saída do também brasileiro Abner, negociado com o Lyon. O time espanhol demonstrou interesse por Wendell e pode avançar nas conversas nas próximas semanas.

No Brasil, o lateral passou por Londrina, Paraná e Grêmio. Em 2014, Wendell foi negociado pelo Imortal ao Bayer Leverkusen, por onde atuou durante sete temporadas no futebol alemão.