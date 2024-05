São Paulo divulga abertura da venda geral de ingressos para jogo contra o Cruzeiro no Brasileirão

Na manhã desta quinta-feira, o São Paulo divulgou a abertura da venda geral de ingressos para o confronto diante do Cruzeiro, válido pela sétima rodada do Campeonato Brasileiro. A bola rola neste domingo (02), a partir das 18h30 (de Brasília), no Morumbis.

Os torcedores que desejarem assistir ao jogo diretamente do estádio são-paulino devem adquirir suas entradas por meio do site spfcticket.net. Não será possível comprar bilhetes nas bilheterias físicas do Morumbis.

A venda dos ingressos para o duelo foi iniciada no último dia 13 de maio, de maneira escalonada, com prioridade para aqueles que assinam o programa sócio-torcedor tricolor. A comercialização dos bilhetes começou nesta data pois a partida estava marcada para o último dia 20 de maio, mas devido à paralisação do Brasileiro, teve de ser remarcada.

E tem mais Tricolor! Domingo (02) o São Paulo recebe o Cruzeiro pelo @Brasileirao, às 18h30, e a venda de ingressos está aberta para toda a torcida! Compre aqui > > https://t.co/ju8he6uTiZ#VemProMorumBIS #VamosSãoPaulo ?? pic.twitter.com/timcWMYQD7 ? São Paulo FC (@SaoPauloFC) May 30, 2024

O São Paulo informou que, apesar da mudança de data, os valores dos ingressos permanecem os mesmos e os ingressos adquiridos antecipadamente pela internet continuarão válidos, sem a necessidade de cancelamento seguido de nova compra.

O valor das entradas varia de R$ 50,00 a R$ 200,00 (inteiras). O mais caro fica nas Cadeiras, nos setores Especial Oeste Ouro Branco e Especial Leste Lacta, com a meia-entrada saindo a R$ 100,00. Já o mais barato é a Arquibancada Norte Oreo, em que a meia está custando R$ 25,00.

O São Paulo vive um ótimo momento desde a chegada do técnico Luis Zubeldía. O Tricolor ainda não perdeu com o novo treinador e busca manter a invencibilidade contra o Cruzeiro para entrar no G4 do Brasileiro. Neste momento, a equipe ocupa a quinta posição, com 10 pontos conquistados em seis jogos.

Confira os preços dos ingressos para o duelo contra o Cruzeiro:

ARQUIBANCADAS



Arquibancada Norte Oreo: R$ 50,00 (inteira) / R$ 25,00 (meia)



Arquibancada Sul Diamante Negro: R$ 60,00 (inteira) / R$ 30,00 (meia)



Arquibancada Leste Lacta: R$ 100,00 (inteira) / R$ 50,00 (meia)



Arquibancada Oeste Ouro Branco: R$ 100,00 (inteira) / R$ 50,00 (meia)

CADEIRAS SUPERIORES



Cadeira Superior Norte Oreo: R$ 80,00 (inteira) / R$ 40,00 (meia)



Cadeira Superior Sul Diamante Negro: R$ 150,00 (inteira) / R$ 75,00 (meia)



Cadeira Especial Leste (Azul): R$ 200,00 (inteira) / R$ 100,00 (meia)



Cadeira Especial Oeste (Vermelha): R$ 200,00 (inteira) / R$ 100,00 (meia)

CADEIRAS TÉRREAS



Cadeira Térrea Lesta Lacta (Azul): R$ 150,00 (inteira) / R$ 75,00 (meia)



Cadeira Térrea Oeste Ouro Branco: R$ 150,00 (inteira) / R$ 75,00 (meia)

Preço dos ingressos para a partida entre São Paulo e Cruzeiro, no Morumbis (Foto: Reprodução/X @SaoPauloFC)