Santos vende nove mil ingressos para jogo contra o Botafogo-SP em Londrina

O Santos anunciou nesta quinta-feira que já comercializou nove mil ingressos para a partida contra o Botafogo-SP, pela oitava rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. O embate será na segunda-feira.

Apesar de ser mandante, o Peixe decidiu levar a partida para o Estádio do Café, em Londrina, no Paraná. A bola rola a partir das 20 horas (de Brasília).

Até o momento foram vendidos 9??.0??0??0?? ingressos para o #SANxBSP, em Londrina. Garanta o seu! ???? ?? https://t.co/1k8ETVq1UC pic.twitter.com/mnzYLl2PtS ? Santos FC (@SantosFC) May 30, 2024

O Alvinegro Praiano está cumprindo uma punição do STJD e pode contar com apenas 80% de público. Ou seja, 20% do estádio precisa estar interditado. Assim, a estratégia da diretoria foi levar o duelo para um palco com maior que a Vila Belmiro.

A venda de ingressos ocorre apenas de forma on-line, pelo site https://www.bilheteriadigital.com, para todos os torcedores.

Mandar jogos em outras praças também é uma promessa do presidente Marcelo Teixeira. Neste ano, o Peixe venceu o São Bernardo com mais de 50 mil pessoas no Morumbis e superou o Red Bull Bragantino com quase 45 mil na Neo Química Arena. Ambos os duelos foram pelo Campeonato Paulista.