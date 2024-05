Rodrigo Caetano explica como será a preparação do Brasil para a Copa América

A Copa América 2024 está perto de começar, e os jogadores que defenderão a seleção brasileira começam a se apresentar já nos próximos dias. Rodrigo Caetano, coordenador geral das seleções masculinas, contou como será a preparação da equipe para a competição.

"Vamos ter um ótimo período de preparação, tanto para os amistosos quanto para a disputa da Copa América. Tudo isso foi muito planejado e, obviamente, que tem um investimento também da CBF e a aprovação do presidente Ednaldo Rodrigues para toda a nossa programação", disse à CBF TV.

"Nós optamos por ter uma sede nos Estados Unidos, na Flórida, justamente porque teremos os amistosos que antecedem o início da Copa América. Vamos contar com um complexo esportivo que atende frequentemente os grandes clubes do futebol mundial e de outras modalidades também", acrescentou.

Rodrigo Caetano também explicou a importância de um maior tempo de preparação da equipe para disputar a competição continental. Ele ainda revelou que a delegação contará com uma psicóloga para acompanhar os jogadores.

"A gente enxerga que esse período mais longo nos traz possibilidades de um número maior de sessões de treino. O Dorival Júnior e a comissão técnica vão ter mais tempo para executar ou pelo menos praticar a ideia de jogo deles. Fora isso, também teremos que ter atenção com outras questões para mantermos um convívio harmonioso durante todo o período", falou.

"Vamos ter uma psicóloga para trabalhar um pouco mais os aspectos emocionais. Esse período mais longo vai ajudar para essas questões serem melhor trabalhadas. Vamos potencializar essa questão de união e fortalecimento das relações humanas. Isso é ótimo. Teremos sempre as nossas regras muito claras em prol de um bom ambiente. Vamos ter quase 48 dias juntos, já que esperamos chegar na final no dia 14 de julho", completou.

A seleção brasileira integra o Grupo D da Copa América, junto de Colômbia, Paraguai e Costa Rica. A estreia do Brasil será no dia 24 de junho, conta a Costa Rica, no SoFi Stadium, em Los Angeles.

Antes, a Amarelinha fará dois amistosos. O primeiro contra o México, no dia 8 de junho, e outro diante dos Estados Unidos, no dia 12 do mesmo mês.