No adeus de Endrick, Palmeiras empata com San Lorenzo e fica sem melhor campanha da Libertadores

O Palmeiras empatou por 0 a 0 com o San Lorenzo em duelo válido pela sexta e última rodada da fase de grupos da Libertadores, no Allianz Parque. Com esse resultado, o Verdão não conseguiu alcançar a liderança geral, mas avança às oitavas como líder do Grupo F, com 14 pontos. O time argentino, com oito, ficou com a última vaga na chave.

Antes da bola rolar, a torcida palmeirense preparou uma homenagem para o atacante Endrick, que fez seu último jogo pelo Verdão. Os torcedores estenderam um mosaico com os dizeres "até breve" entre uma foto do atacante com o símbolo do Palmeiras erguido nas costas.

O Palmeiras volta a campo neste domingo, em jogo que marca o retorno do Campeonato Brasileiro. O verdão enfrenta o criciúma, às 16 horas (de Brasília), no Estádio Heriberto Hulse, em Santa Catarina. O duelo é válido pela sétima rodada da competição. O San Lorenzo tem seu próximo compromisso na segunda-feira, contra o Sarmiento, pelo Campeonato Argentino

O jogo

O duelo começou truncado, com poucas chances claras. O Palmeiras tinha mais a bola, mas pouco conseguiu trabalhá-la para levar perigo ao gol do San Lorenzo. O time argentino arriscou aos 15, mas Weverton ficou com a bola lançamento na área. Alexis Cuello foi para a disputa com o goleiro e atingiu o palmeirense, que precisou receber atendimento no gramado. Pouco depois, a equipe argentina teve uma cobrança de falta, e Leguizamón mandou direto para o gol. Weverton defendeu. Com 28 minutos, Endrick recebeu de Luis Guilherme na área e foi derrubado antes de conseguir finalizar, mas o árbitro marcou apenas o tiro de meta.

O Palmeiras chegou a abrir o marcados aos 35. Raphael Veiga cobrou falta pelo lado direito e Gómez apareceu para cabecear. Contudo, o lance foi anulado por impedimento do zagueiro. Na sequência, o San Lorenzo respondeu. Bareiro levou a melhor sobre Aníbal Moreno e invadiu a área, mas não conseguiu finalizar. Remedi ficou com a sobra e mandou por cima do gol. Aos 43, Luis Guilherme recebeu boa chance pela esquerda, finalizou e acabou carimbando o adversário. Na sequência, Veiga cobrou escanteio, e Gómez cabeceou com perigo.

No início do segundo tempo, o San Lorenzo teve chance em bola parada, mas a bola saiu pela linha de fundo de Weverton. Pouco depois, Endrick avançou e sofreu falta perto da área, Richard Ríos cobrou direto, o goleiro Altamirano espalmou e a bola acertou a rede pelo lado de fora. O San Lorenzo levou perigo em uma cobrança de falta aos 13 minutos com Leguizamón, que mandou por cima perto do travessão.

Na sequência, o Verdão respondeu em jogada de Luis Guilherme. O camisa 31 cruzou na área, Estêvão finalizou e Altamirano fez mais uma defesa. Aos 21, Endrick sofreu uma pancada e ficou caído no chão. Ele recebeu atendimento, levantou em seguida, mas foi substituído logo depois e saiu ovacionado pela torcida. Minutos depois, o San Lorenzo recuperou a bola, Leguizamón cruzou para Cuello, que cabeceou no chão e a bola saiu com perigo.

Por volta dos 30 minutos, Piquerez cobrou falta direto ao gol e Altamirano fez a defesa fácil. Em seguida, Rômulo chutou cruzado e o goleiro defendeu. Aos 37, Rômulo bateu escanteio na área e Altamirano tirou com o pé. Pouco depois, Rony cobrou escanteio e Campi desviou, quase mandando contra. O Palmeiras fez pressão na reta final e Murilo quase marcou de cabeça, se não fosse nova defesa de Altamirano.

FICHA TÉCNICA



PALMEIRAS 0 X 0 SAN LORENZO

Local: Allianz Parque, em São Paulo (SP)



Data: 30 de maio de 2024 (quinta-feira)



Horário: 19 horas (de Brasília)



Árbitro: Felipe González (CHI)



Assistentes: Cláudio Urrutia (CHI) e Juan Serrano (CHI)



VAR: Fernando Vejar (CHI)



Cartão vermelho: nenhum



Cartões amarelos: Richard Ríos (Palmeiras); Alexis Cuello, Romaña e Braida (San Lorenzo)



Público: 40.114 torcedores



Renda: R$ 4.512.164,57

GOL: nenhum

PALMEIRAS: Weverton; Marcos Rocha, Gustavo Gómez (Gabriel Menino), Murilo e Piquerez; Aníbal Moreno (Mayke), Richard Rios, Raphael Veiga (Flaco López); Luis Guilherme, Estêvão (Rony) e Endrick (Rômulo)



Técnico: Abel Ferreira

SAN LORENZO: Altamirano; Agustín Giay, Jhohan Romaña, Gastón Campi e Gonzalo Luján; Eric Remedi, Elian Irala, Alexis Cuello (Cerutti) e Leguizamón (Peruzzi); Malcom Braida e Adam Bareiro (Herazo).



Técnico: Leandro Romagnoli