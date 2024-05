Neymar dispara e xinga Piovani após críticas da atriz: 'Vai pro c***'

Neymar usou as redes sociais na noite desta quinta (30) para rebater as críticas feitas por Luana Piovani e xingou a atriz.

O que aconteceu

Neymar chamou Piovani de louca e reclamou: "Não tira o meu nome da boca". O jogador mandou a atriz voltar ao hospício e mandou ela colocar um sapato na boca para parar de falar sobre ele.

O atacante esbravejou que ela não pode falar dos filhos dele. Neymar se dispôs a passar o telefone das mães de suas crias para que ela pergunte se ele é um mau pai.

O jogador também mandou Piovani tomar vergonha na cara e completou: "Vai pro caralho". Ele publicou uma sequência de vídeos no Instagram e citou Luana nominalmente em outra publicação.

Neymar não comentou nada sobre o assunto que levou a atriz a atacá-lo: o apoio do jogador ao projeto da chamada privatização das praias. A CCJ (Comissão de Constituição e Justiça) do Senado está discutindo uma proposta que, se aprovada, pode privatizar áreas de praias que hoje pertencem à União. Neymar fez um vídeo anteriormente apoiando a ideia.

Acho que abriram as portas do hospício e soltaram uma louca que não solta o meu nome da boca... Quem trabalha no hospício em que ela tava, por favor vai atrás dela porque está complicado. Acho que ela está querendo alguma coisa comigo, não é possível. Não tira meu nome da boca, incrível.

Quer ser famosa, filha? Seu tempo já foi, já. Era uma ótima atriz, não tenho nada para falar de você, mas agora vou enfiar um sapato na sua boca para ver se para de falar merda.

Quer falar do meu caráter? Você nem me conhece. Não sabe da onde eu vim, o que passei, do meu dia a dia, não sabe de nada. Quer falar dos meus filhos? Não estou te entendendo, nunca falei nada dos seus filhos, sempre tratei eles muito bem. Por sinal, me adoram, não sei o porquê.

Você não pode falar das minhas crias. Se quiser o telefone das mães dos meus filhos, eu te passo, não tem problema nenhum. Pergunta para elas se sou mau pai. Toma vergonha na tua cara, tem mais de 50 anos, quer vir lacrar na internet, está pensando que é quem? Vai pro caralho. Neymar, via Instagram

Neymar dispara contra Luana Piovani após críticas da atriz Imagem: Reprodução/Instagram

Cansado de ficar escutando um monte de merda de gente que não sabe o que eu vivo, nem o que passei! Agora essa louca não solta mais a porra do meu nome... Não fode, Luana, tá cheia de filho aí, cheia de trabalho, vai cuidar da sua vida... Me deixa, caralho. Quer arrumar confusão? Põe a porra do sapato na boca e fica quieta!

Críticas de Piovani

A ira de Neymar se deu após Piovani tê-lo detonado publicamente duas vezes. A atriz foi às redes sociais para criticar o jogador na última terça (28) e mais cedo nesta quinta.

Ela, primeiro, reclamou que seus filhos têm Neymar como ídolo: "Meu sonho é que esqueçam ele". Piovani desabafou após Neymar ter feito um vídeo apoiando um projeto de privatização de praias brasileiras.

Depois, disparou críticas sobre a criação dos filhos do atleta. Ela rebateu seguidores que disseram que Neymar é um ótimo pai e disse que Bruna Biancardi, mãe da caçula do atacante, vive uma ilusão.