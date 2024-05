Luis Suárez publica homenagem a Cavani em suas redes sociais: "Seu nome ficará na história"

Nesta quinta-feira, Luis Suárez publicou, em suas redes sociais, um texto em homenagem a Cavani, que anunciou aposentadoria da seleção uruguaia. O atacante do Inter Miami e maior artilheiro do Uruguai relembrou a trajetória dos dois jogadores.

Juntos, a dupla foi campeã da Copa América de 2011, que aconteceu na Argentina. Os dois atacantes também ajudaram a levar a seleção uruguaia à semifinal da Copa do Mundo de 2010, na África do Sul.

Luis Suárez fechou a publicação agradecendo o ex-companheiro de ataque.

Edinson Cavani é o terceiro jogador com mais jogos da história do Uruguai, com 136 jogos, apenas superado pelos 138 de Luis Suárez e os 161 de Diego Godín. Ele participou de quatro Copas do Mundo defendendo a Celeste e foi campeão da Copa América de 2011.

Seu último compromisso pela Celeste ocorreu no triunfo por 2 a 0 contra Gana, na fase de grupos da Copa do Mundo de 2022, do Catar, na qual o Uruguai acabou eliminado logo na primeira fase, em um grupo que tinha também Portugal e Coréia do Sul.

Confira a publicação do Luís Suárez na íntegra:

"Quando festejamos nosso primeiro gol juntos éramos dois meninos que sonhavam em levar nosso país ao lugar mais alto. Esses garotos foram crescendo e vivendo coisas únicas e irrepetíveis defendendo nossa querida seleção.

Com tristezas e alegrias, sempre queríamos o mesmo objetivo: que o Uruguai vencesse e a bandeira estivesse bem representada

Seu nome ficará marcado para sempre na história do nosso futebol e do nosso país. Como uruguaio, te agradeço por tudo o que fez pela seleção.

Te desejo o melhor sempre. Para cima, Uruguai!"