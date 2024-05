Herói da classificação, Rafa Silva destaca entrega do Cruzeiro e celebra gol marcado

Nesta quinta-feira, o Cruzeiro venceu a Universidad Católica-EQU por 1 a 0 se avançou às oitavas da Sul-americana de maneira direta ao ficar com a liderança do Grupo B. Autor do gol heroico no Mineirão, Rafa Silva destacou a importância da vaga para a próxima fase da competição internacional.

"Hoje foi um jogo muito difícil. Levamos o jogo como uma final mesmo, porque era um jogo super importante para a gente. A gente precisava muito classificar em primeiro e conseguimos o objetivo maior, que era vencer hoje mesmo com as dificuldades. Sofremos muito, porque era um jogo super complicado, mas o time todo está de parabéns pela entrega e mais que merece esse resultado de hoje", começou o atleta do Cruzeiro.

O atacante aproveitou para celebrar o seu terceiro gol na temporada, que carimbou o passaporte da Raposa às oitavas diretamente.

"Mais um gol, isso é importante estar marcando. Atacantes vivem de gols e graças a Deus pude ajudar hoje contribuindo com o gol e a classificação em primeiro lugar", finalizou Rafa Silva.

Pela sétima rodada do Campeonato Brasileiro, o Cruzeiro volta aos gramados, neste domingo, para encarar o São Paulo, no Morumbis, às 18h30 (de Brasília).