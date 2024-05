Gómez lamenta empate na Libertadores e deseja sorte a Endrick: "Vai ser um dos melhores do mundo"

O Palmeiras encerrou sua participação na fase de grupos da Libertadores com um empate sem gols com o San Lorenzo, no Allianz Parque. O zagueiro Gustavo Gómez lamentou o resultado, que deixou o Verdão sem a liderança geral da competição, e desejou sorte a Endrick, que fez seu último jogo pelo Verdão nesta quinta-feira.

"Despedida do Endrick. A gente queria ganhar para ficar um pouco mais feliz, mas estamos classificados que é nosso objetivo principal. E, agora, vamos descansar porque domingo tem jogo difícil também", disse o zagueiro em entrevista ao Paramount+.

O duelo marcou a despedida do atacante Endrick, que depois de servir a Seleção Brasileira na Copa América, se junta ao time do Real Madrid, em julho, quando completa 18 anos. O capitão palmeirense desejou sorte na carreira do companheiro.

"Só agradecer, ele é um menino do bem, tem muito talento. Ele vai lá, vai brilhar e com certeza que vai ser um dos melhores do mundo", disse.

O Palmeiras já entrou em campo classificado às oitavas de final e avançou como líder do Grupo F, com 14 pontos conquistados. O San Lorenzo, com o empate, também conseguiu a última vaga, com oito pontos.

Agora sem Endrick, o Palmeiras volta a campo no domingo, quando enfrenta o Criciúma, pela sétima rodada do Campeonato Brasileiro. A bola rola às 1 horas (de Brasília), no Estádio Heriberto Hulse, em Santa Catarina.