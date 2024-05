Fabrício Bruno não entra em acordo para se transferir ao West Ham

O zagueiro Fabrício Bruno não acertou as bases para se transferir ao West Ham, da Inglaterra. A questão salarial foi o entrave do negócio e, por enquanto, o defensor segue no Flamengo. A informação foi publicada inicialmente pelo jornalista Venê Casagrande.

O Flamengo já havia aceitado a oferta do West Ham por Fabrício Bruno. O time carioca iria receber cerca de R$ 76 milhões fixos, além da possibilidade de mais R$ 8,5 milhões em metas alcançadas pelo jogador.

Se não houver nenhuma mudança, Fabrício Bruno será reintegrado ao elenco flamenguista. Ele pode ficar à disposição para o duelo de domingo contra o Vasco, pelo Brasileirão 2024.

A volta de Fabrício Bruno traz alívio ao técnico Tite para formar o miolo da defesa, já que Léo Pereira está em recuperação de uma contusão. Na vitória contra o Millonarios nesta semana, pela Livertadores, David Luiz e Léo Ortiz formaram a zaga do Rubro-Negro.