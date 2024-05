A joia perfeita: Por que Endrick é o melhor exemplo de como revelar jogador

Endrick se despede do Palmeiras hoje, às 19h (de Brasília), no Allianz Parque, na partida contra o San Lorenzo pela última rodada da fase de grupos da Copa Libertadores. No entanto, o Alviverde tem mais motivos para comemorar do que lamentar a saída do camisa 9.

O atacante sequer completou dois anos no elenco profissional alviverde e irá completar a transferência para o Real Madrid, mas o Palmeiras entende que o "case Endrick" é um sucesso que deixou legado em várias áreas do clube. Mas quais são eles?

Endrick é um exemplo do trabalho de formação dentro do Palmeiras. Graças ao desempenho de Endrick, e outros nomes revelados na base que estão no elenco profissional, os garotos das equipes menores do Palmeiras enxergam o time principal como uma meta factível a ser alcançada — o atacante passou por todas as categorias da base palmeirense.

Retorno esportivo em pouco tempo. Endrick estreou no Palmeiras em 6 de outubro de 2022 e sua despedida será no dia 30 de maio de 2024, nesse período foram 81 jogos e 21 gols marcados. Além disso são cinco títulos conquistados: Campeonato Brasileiro (2022 e 2023), Supercopa do Brasil (2023) e Campeonato Paulista (2023 e 2024). Endrick foi muito decisivo no Brasileirão de 2023.

Maior venda da história do clube, que pode chegar aos 60 milhões de euros (R$ 337 milhões). O Palmeiras vendeu Endrick ao Real Madrid por 35 milhões de euros fixos (R$ 196 milhões), e 25 milhões de euros em metas (R$ 140 milhões) — o clube merengue também arcou com as taxas da negociação, que custaram 12 milhões de euros.

Endrick ajudou o Palmeiras a se valorizar ainda mais mundialmente. O Alviverde conseguiu chamar a atenção do Real Madrid, o principal clube europeu da atualidade, com uma cria da Academia de Futebol. E isso passou uma nova imagem do trabalho feito na base pela equipe, que já dava resultados — ainda mais Estêvão e Luis Guilherme também em evidência.

Hoje, o mercado vê o Palmeiras como um dos melhores centros de formação de atletas do futebol sul-americano pelo histórico recente. Diferentes clubes europeus estão em contato constante com o setor de Análise de Mercado do clube ou assistindo jogos dos times da base e elenco profissional.

"Dá a bola em mim"

Endrick comemora gol em Botafogo x Palmeiras, duelo do Campeonato Brasileiro Imagem: Wagner Meier/Getty Images

Um dos capítulos mais marcantes da história de Endrick no Palmeiras foi o jogo contra o Botafogo, no Brasileirão do ano passado. Ele marcou o primeiro gol do Palmeiras na virada história contra o Alvinegro carioca e disse aos companheiros: 'Dá a bola em mim'.

O jovem foi o cara da arrancada palmeirense para o 12º título brasileiro. Muitos jogadores do Palmeiras apontaram a virada para o Botafogo como o ponto de retomada do clube na competição — após aquele momento, todos acreditaram no título.

Endrick diz que se arrepende da frase, mas dificilmente ela vai ser esquecida na memória do torcedor do Palmeiras.

Foi um momento de empolgação, sou menino novo e depois que eu percebi aquilo ficou um pouco feio pra mim. Expus meu time pedindo pra tocar só em mim e não foi legal da minha parte. Sou novo fiquei empolgado e falei aquilo. Mas foi bom poder ter ajudado a equipe com dois gols, aquele jogo foi o jogo ideal para nossa arrancada

E o futuro?

Endrick e Florentino Pérez na sala de troféus do Real Madrid Imagem: Divulgação/Real Madrid

Vinicius Junior e Rodrygo chegaram ao Real Madrid e precisaram passar por um período de adaptação no Real Madrid Castilla, o time B do clube merengue.

No entanto, esse não será o destino de Endrick. O período no Palmeiras, com direito à convocações para a seleção brasileira principal, garantiram que o caminho do atacante seja direto para o elenco recheado de "galácticos".

