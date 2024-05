Éder Militão relembra começo de carreira e adaptação no Real Madrid: 'Não foi fácil'

Éder Militão surgiu nas categorias de base do São Paulo, se transferiu ao Porto e, em apenas uma temporada em Portugal, se destacou e foi contratado pelo Real Madrid em 2019. Ele relembrou seu começo no futebol profissional e, apesar da rápida ascensão em sua carreira, revelou que não foi fácil se adaptar no clube espanhol.

"Cheguei ao Porto vindo do São Paulo quando só tinha 20 anos. Era um jovem que nunca tinha saído de casa. Fiz uma boa temporada e, quando ela terminou, passei logo para o Real Madrid. Nunca nos meus mais bonitos sonhos tinha imaginado que isto me pudesse acontecer. Foi algo realmente incrível", disse em entrevista à A Bola.

"A princípio a adaptação não foi fácil. O clube tinha pago por mim muito dinheiro e eu sentia a responsabilidade de ter que justificar os 50 milhões de euros [R$ 215 milhões à época] que tinha custado. Meus colegas no Real fizeram tudo para que as coisas se tornassem mais fáceis para mim. Com muito trabalho e sabendo aproveitar bem as oportunidades, consegui, graças a Deus, entrar na equipe e me manter, nestes cinco anos, como titular do melhor time do mundo", completou.

O defensor brasileiro de 26 anos já soma mais de 150 jogos pelo Real Madrid. Por conta de uma ruptura do ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo, ele desfalcou a equipe em grande parte desta temporada.

Com a camisa merengue, Militão conquistou 10 títulos: uma Liga dos Campeões, um Mundial de Clubes, uma Supercopa Europeia, três Campeonatos Espanhóis, uma Taça do Rei e três Supercopas de Espanha.

Militão terá a oportunidade de ganhar mais um título com o Real Madrid no próximo sábado. O time espanhol enfrentará o Borussia Dortmund no Estádio de Wembley, em jogo válido pela grande final da Liga dos Campeões.