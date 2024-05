Diniz analisa vitória do Fluminense e lamenta gol sofrido em "jogada mapeada"

O Fluminense virou e venceu o Alianza Lima, do Peru, por 3 a 2, no Maracanã, pela fase de grupos da Copa Libertadores. Após o jogo desta quarta-feira, o treinador Fernando Diniz analisou a partida.

"Conseguimos identificar um padrão deles de marcação e onde podíamos explorar. A gente colocou o Marquinhos bem aberto e o Keno do outro lado. E Arias e Ganso mais por dentro, perto do John Kennedy e Cano. O fator decisivo foi a velocidade da troca de passes. A gente estava muito lento no primeiro tempo. Nem sei se muito lento, é que eu achei que eles marcaram muito bem. A gente tinha que acelerar. Estávamos em uma velocidade menor do que precisava para furar", disse.

Por ter sido uma "jogada mapeada", Fernando Diniz completou lamentando o primeiro gol que o Fluminense sofreu. Ele também não se mostrou satisfeito com a postura da equipe após o gol da virada, marcado por John Kennedy, aos 35 minutos do segundo tempo.

"Eles haviam feito um gol de bola parada, e a gente treinou muito bola parada. O time deles tem cinco jogadores com mais de 1,80m, então sabíamos que era uma possibilidade e fizemos de tudo para evitar escanteios e bolas mais próximas da área. Acabamos tomando gol numa jogada mapeada, embora eles tenham feito uma jogada que não tinham feito até então. No segundo tempo, essa aceleração do ritmo facilitou para a gente conseguir os gols. Depois, a gente virou e continuou acelerando de uma forma sem necessidade. Fomos meio que na emoção para fazer o quarto, mas não precisava ser desse jeito", falou.

Com o fim da fase de grupos da Libertadores, o Fluminense garantiu a classificação na primeira colocação do Grupo A, com 14 pontos conquistados. Com isso, a equipe enfrentará, nas oitavas de final, um time que vier do pote 2 no sorteio, além de decidir o jogo eliminatório dentro de sua casa.

Agora, o Fluminense passa a focar na retomada do Campeonato Brasileiro. O time carioca enfrenta o Juventude no próximo sábado, às 18h30 (de Brasília), no Maracanã.