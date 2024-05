Alicia Klein detona boatos sobre o namoro de Endrick: 'Deixem ele em paz'

Alicia Klein criticou no UOL News Esporte desta quinta (30) os boatos sobre o namoro de Endrick com a modelo e influenciadora Gabriely Miranda. Deixem eles namorarem em paz, disse a colunista do UOL.

Vimos nos últimos dias milhões de posts e memes sobre o relacionamento do Endrick com a namorada. Sobre se ele ia fazer trança ou não ia fazer trança por causa da namorada, sobre a comemoração com o gorila, sobre a relação da namorada com a mãe [de Endrick], tantas coisas para um moleque que não fez 18 anos ainda. Vai ser jogado um holofote na vida dele muito maior do que está sendo até agora, não vai ser fácil. Pelo amor de Deus, gente, parem de comentar o namoro de um moleque de 17 anos, vão arrumar uma coisa melhor para fazer. São dois jovens namorando, sabe? Fica essa coisa de buscar criar inimizades, criar futrica. Alicia Klein

