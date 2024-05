Corinthians divulga bastidores da despedida de Paulinho: 'Esse manto é f...'

A vitória do Corinthians diante do Racing-URU, na última terça-feira (28), pela Copa Sul-Americana, marcou a despedida de Paulinho do Alvinegro. Antes da bola rolar, o volante fez um discurso motivacional no vestiário da Neo Química Arena.

O momento foi divulgado pela Corinthians TV, canal oficial do clube no YouTube, que publicou os bastidores do jogo na noite da última quarta-feira (29).

"Eu tenho certeza que vamos fazer um bom jogo. O maior prêmio que vocês podem me dar é correr pra c... lá dentro. Não deixem de correr. Vocês estão vendo que tudo passa, e passa rápido. Se entreguem, se doem, porque esse manto aqui é f..., hein", disse Paulinho.

"Todos que estão aqui têm personalidade, capacidade e atitude para jogar aqui. Não se esqueçam, o maior prêmio de vocês hoje é se entregando, não deixem para depois. Tenho certeza que vamos ganhar o jogo", discursou.

Dentro de campo, o Corinthians sobrou e venceu o Racing-URU por 3 a 0, com gols de Rodrigo Garro, Yuri Alberto e Igor Coronado. Com o resultado, o clube garantiu a liderança do Grupo F e, consequentemente, a classificação direta às oitavas de final da competição.

Paulinho começou a partida no banco de reservas e só foi a campo no segundo tempo. Ao apito final, o atleta recebeu aplausos da torcida e foi festejado por todo o elenco e comissão técnica. Com lágrimas nos olhos, o veterano deu uma volta olímpica no estádio e foi para os braços da Fiel.

Com contrato apenas até junho, Paulinho vinha negociando uma renovação contratual pelo menos até o final do ano. Entretanto, o jogador não chegou a um acordo com a diretoria alvinegra.

Vindo de duas lesões graves no ligamento do joelho, Paulinho retornava aos poucos no Corinthians. O atleta era visto como uma referência no vestiário e, dentro de campo, capaz de exercer diferentes funções.

Embora tenha recebido oportunidades do técnico António Oliveira, o volante não vinha rendendo dentro dos gramados. Nesta temporada, foram apenas 11 aparições, sem gols ou assistências.

Ídolo do Corinthians, Paulinho conquistou quatro troféus pelo Timão: Brasileiro de 2011, a Libertadores e o Mundial de 2012, além da Recopa Sul-Americana de 2013. Somada a segunda passagem, foram 219 jogos e 40 gols pelo clube do Parque São Jorge.