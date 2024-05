Com Schmidt em transição, Santos retoma preparação para jogo contra o Botafogo-SP

O Santos voltou aos treinos nesta quinta-feira depois de ganhar um descanso na última quarta-feira. O elenco se prepara para enfrentar o Botafogo-SP, pela oitava rodada da Série B do Campeonato Brasileiro.

Para este compromisso, João Schmidt ainda é dúvida. O volante está em transição física após sofrer uma entrose no tornozelo direito e ainda não treina com o restante do grupo.

Já João Paulo é baixa certa. O goleiro rompeu o Tendão de Aquiles esquerdo na derrota de 2 a 1 para o América-MG, em Belo Horizonte, e precisou passar por uma cirurgia.

Os atacantes Guilherme (lesão muscular), Julio Furch (pubalgia) e Pedrinho (pubalgia) também seguem de fora.

Assim, uma possível escalação é com: Gabriel Brazão; JP Chermont, Gil, Joaquim e Escobar; Tomás Rincón (João Schmidt), Diego Pituca e Giuliano; Weslley Patati, Willian Bigode e Otero.

O Santos recebe o Botafogo-SP na segunda-feira, às 20 horas (de Brasília). O jogo contra o time de Ribeirão Preto, porém, não será na Vila Belmiro. A diretoria decidiu levar o embate para o Estádio do Café, em Londrina (PR).