Arnaldo diz o que o São Paulo precisa mudar: 'Lucas na ponta não funcionou'

O São Paulo teve uma grande vitória contra o Talleres na Libertadores, mas voltou a sofrer com um velho problema: Lucas na ponta direita não funcionou de novo. A análise é do comentarista Arnaldo Ribeiro, no Fim de Papo. Para ele, o técnico Luís Zubeldia ainda precisa encontrar a melhor maneira de escalar Lucas e Luciano juntos.

Ontem foi talvez a partida mais desafiadora do São Paulo sob o comando do Zubeldia até então. Foi um jogo que parecia um mata-mata. A gente viu na terça confrontos brasileiros que pareciam amistosos, o jogo do Flamengo, do Galo, mas ontem o São Paulo suou, penou, mas ganhou. Ganhou com algumas virtudes, mas com alguns problemas. Lucas na ponta direita não funciona tão bem e não funcionou de novo. São coisas que vão ficando para o Zubeldia definir. Se Lucas e Luciano podem jogar juntos, como podem jogar juntos, de qual forma. Arnaldo Ribeiro

