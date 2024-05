Após vitória na Libertadores, Grêmio inicia preparação para enfrentar o RB Bragantino

Na tarde desta quinta-feira, no CT da Graciosa, do Coritiba, o Grêmio iniciou os treinamentos para enfrentar o Red Bull Bragantino pela sétima rodada do Campeonato Brasileiro. O Imortal Tricolor ficou um mês longe dos gramados e voltou a atuar na última quarta-feira, quando venceu o The Strongest na Libertadores.

A atividade começou na academia com aquecimento e musculação para todo os atletas do elenco. Os jogadors que participaram mais de 60 minutos do duelo diante do The Strongest realizaram trabalhos regenerativos, buscando recuperação física.

Sob o comando do treinador Renato Portaluppi e do preparador físico Mario Pereira, os demais jogadores foram ao gramado e realizaram o treinamento. O foco da atividade foi troca de passes e finalização.

Troca de passes e finalização! ?? pic.twitter.com/xCdktBtTx3 ? Grêmio FBPA (@Gremio) May 30, 2024

Villasanti, que foi desfalque por suspensão automática na Libertadores, está à disposição para o jogo deste fim de semana, contra os paulistas no Campeonato Brasileiro.

Nesta sexta-feira, às 9h (de Brasília), novamente no CT da Graciosa, o Grêmio realiza o último treinamento que antecede o confronto contra o Red Bull Bragantino.

Os gaúchos disputaram apenas quatro partidas no Campeonato Brasileiro devido aos ocorridos no Rio Grande do Sul, os quais impossibilitaram os clubes do estado a realizarem qualquer tipo de atividade esportiva. Assim, após mais de um mês em jogar pela competição nacional, a equipe se encontra, atualmente, na 12ª posição, com seis pontos.

Neste sábado, no Couto Pereira, onde manda os jogos até a recuperação de sua Arena, o Imortal Tricolor enfrenta o Red Bull Bragantino, às 16h.