Após 15h de viagem, clube do Rio vence 1º jogo em Porto Alegre pós-enchente

Do UOL, no Rio de Janeiro

Foram 15 horas de viagem, sendo dez delas na estrada até Porto Alegre (RS), algo que fez o horário do jogo ser adiado. Depois de uma verdadeira saga para chegar na capital gaúcha, o Volta Redonda venceu o São José (RS) por 3 a 1, pela Série C, na primeira partida oficial na cidade após as enchentes que devastaram a região.

Jogo é adiado em 3 horas por transtornos

A partida no estádio Passo D'Areia passou das 18h30 para às 21h30. O adiamento aconteceu a pedido do Volta Redonda por conta da longa viagem.

A delegação saiu de São Paulo às 6h30 desta terça (28), de avião, rumo à Passo Fundo (RS). E de lá enfrentou dez horas de ônibus até a chegada em Porto Alegre (RS), somente por volta das 21h30.

O Voltaço havia enfrentado o Londrina, na cidade paranaense, no domingo (26). E no mesmo dia seguiu para São Paulo de avião. Por lá treinou no CT da base do Corinthians na segunda (27).

E o retorno ao Rio?

Porto Alegre (RS) / Florianópólis (SC) - O Voltaço dormirá em Porto Alegre após a partida. Nesta quinta-feira (30), viaja de ônibus até Florianópolis (SC) num trajeto de 463 quilômetros e calculado em cerca de sete horas.

Florianópolis (SC) / São Paulo (SP) / Rio de Janeiro (RJ) - Da capital de Santa Catarina, o Volta Redonda pegará um avião até São Paulo e, de lá, um outro até o Rio de Janeiro (RJ).

Rio de Janeiro (RJ) / Volta Redonda (RJ) - Da capital carioca o Voltaço ainda terá um deslocamento de ônibus de 133 quilômetros até sua cidade natal, que leva o mesmo nome do clube. O trajeto é de cerca de duas horas e meia.

Estádio do São José não foi afetado pelas enchentes

O estádio Passo D'Areia, que sediou a partida, não foi afetado pelas enchentes. Com gramado sintético, ele fica situado no bairro de Santa Maria Goretti, na Zona Norte de Porto Alegre.

A cidade, porém, segue com o aeroporto fechado e com poucas alternativas de acesso e saída via estrada. Por isso, o deslocamento do Volta Redonda foi longo e feito em partes.

Treino do São José era facultativo e funcionários perderam casa

São José treina no estádio de grama sintética do Passo D'Areia, que não foi atingido pelas enchentes Imagem: Divulgação / X do São José

O São José enfrentou muitas dificuldades mesmo não tendo o estádio afetado pelas enchentes. A situação ficou um pouco mais normalizada somente nos últimos dias.

Os treinos estavam sendo facultativos. Por conta das dificuldades de locomoção pela cidade, muitos jogadores e funcionários não conseguiram ir ao clube. As atividades só foram retomadas com todo o plantel na semana passada.

Ao menos dois funcionários perderam suas casas: um preparador físico e um preparador de goleiros.

Vários jogadores participaram ativamente de resgates e entregas de doações. O próprio estádio Passo D'Areia tem servido de ponto de coleta.

Clubes divergiram sobre paralisação

São José e Volta Redonda divergiram sobre a paralisação na Série C. O clube gaúcho foi a favor, já o carioca se posicionou contra. No total, dos 20 clubes da competição, somente oito votaram para que o torneio parasse.

O São José, inclusive, fez um pedido formal junto com Ypiranga e Caxias, os outros dois clubes gaúchos na competição. O manifesto foi enviado à CBF e à federação gaúcha, e solicitava a paralisação completa das rodadas até o dia 31 de maio, algo que não foi atendido.