Álvaro Pacheco explica escolha pelo Vasco e se mostra impressionado com a torcida

Álvaro Pacheco estava fazendo um bom trabalho no Vitória de Guimarães, mas optou por deixar a equipe portuguesa para assinar com o Vasco. O treinador explicou a escolha de não seguir em seu país natal para assumir o clube carioca.

"Desde pequeno vivi muito o que era o Brasil. A seleção portuguesa não era o que é hoje, então nos Mundiais torcia pelo Brasil. Desde sempre foi um país que me atraiu. Também pela cultura, pelas novelas que fomos crescendo e fomos vendo", disse à Vasco TV.

"O Campeonato Brasileiro sempre me atraiu e sempre tive vontade de conhecer, por isso, há um ano e meio, vim aqui no Brasil para conhecer a realidade. A partir daí fiquei mais encantando e com mais vontade de vir para cá. Então desde que surgiu a oportunidade no Vasco não hesitei", completou.

FALA, ÁLVARO PACHECO! ???? A primeira entrevista do novo treinador cruzmaltino já está disponível na VascoTV! ? Álvaro Pacheco se apresentou aos vascaínos, exaltou a história mais bonita do futebol e projetou a estreia no Clássico dos Milhões. ?? ? https://t.co/zHTyeDyNns... pic.twitter.com/ANYSJqJI92 ? Vasco da Gama (@VascodaGama) May 30, 2024

O comandante ainda falou um pouco sobre a história do clube e revelou que tem o objetivo de criar uma grande equipe e brigar por todas as competições com o Vasco.

"Acho que o que se destaca no Vasco e na família vascaína é sua resiliência. É um povo lutador e um povo que acredita nos seus ideais e vai em busca do que é a sua crença. Desde a sua criação, o Vasco é unir-se. É uma cultura do lutar, de coragem, de resiliência e sem dúvida nenhuma, isso é o que me cativa. Meu grande objetivo é que os vascaínos olhem para dentro do campo e sejam capazes de identificar esses valores na nossa equipe, esse é o grande desafio que eu trago. Tenho o desejo de criar uma equipe que possa competir em tudo", contou.

Na terça-feira passada (21), o Vasco bateu o Fortaleza nos pênaltis e garantiu a classificação às oitavas de final da Copa do Brasil. Álvaro Pacheco ainda não estava à beira do campo, mas estava em um camarote de São Januário e acompanhou a festa da torcida. Ele se mostrou impressionado.

"Falei para um dos meus agentes: nunca mais vou esquecer. Vi o amor do torcedor vascaíno e a vontade que eles tinham em passar de fase na Copa do Brasil. A chegada ao estádio é emblemática. É um estádio bonito, diferenciado e que tem história. Lá dentro é um ambiente inesquecível. A forma que eles passam o amor à equipe, a forma como passam carinhosamente a exigência... Neste jogo, foi muito importante, e a torcida teve um papel grande na reviravolta da partida. É um jogo que nunca mais vou esquecer. Ser vascaíno é ter essa coragem de ir em busca do que queremos", falou.

A estreia do treinador português pelo Vasco não será nada fácil. O Gigante da Colina enfrentará o Flamengo no próximo domingo, às 16h (de Brasília), no Maracanã, em jogo válido pelo Campeonato Brasileiro.