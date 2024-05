Alison dos Santos vence 400m com barreiras da Liga Diamante e lidera ranking mundial

O brasileiro Alison dos Santos, também conhecido como Piu, venceu o Oslo Bislett Games, a etapa norueguesa da Liga Diamante, o nobre circuito de provas da World Athletics, nesta quinta-feira, com 46s63, melhor marca do ano para os 400m com barreiras. Alison venceu também o tricampeão mundial e campeão olímpico Karsten Warholm, que correu em casa, apoiado pela torcida.

O paulista de São Joaquim da Barra desbancou também Karsten Warholm, que ainda derrubou a última barreira para cruzar em segundo com 46s70. O atleta Kyron McMaster, das Ilhas Virgens Britânicas, foi terceiro com 48s49.

Esta é a quarta disputa individual e vitória de Alison dos Santos, campeão mundial no Oregon-2022 e medalha de bronze olímpica em Tóquio-2021, na temporada em que se prepara para os Jogos Olímpicos de Paris 2024. Na competição, o atletismo será disputado do dia 1 a 11 de agosto, na França. Apesar da ótima marca, o melhor tempo pessoal de Piu para os 400m com barreiras é 46s29, com o qual conquistou o ouro no Hayward Field de Eugene, Oregon, em 19 de julho de 2022.

Piu estreou na temporada 2024, com vitória nos 400m rasos do Percy Beard Track, em Gainesville, nos Estados Unidos, com o tempo de 45s25. No Tom Jones Memorial, em Gainesville, na Flórida, voltou a correr os 400m rasos em 45s25, na sua segunda competição da temporada, no dia 13 de abril.

Na sua primeira prova da Liga Diamante, disputada no dia 10 de maio, em Doha, no Catar, ganhou os 400m com barreiras com 46s86. Já em 2023, o atleta sofreu antes do Mundial de Budapeste, na Hungria, por conta da lesão e cirurgia do joelho direito. O seu melhor tempo foi de 47s38, o quinto no Mundial.

Por fim, Piu não volta ao Brasil antes da Olimpíada. O atleta ainda competirá as etapas da Liga Diamante de Paris, França (7/7), Principado de Mônaco (12/7) e Londres, Inglaterra (20/7).

"Vamos fazer também um camping de treinamento na Turquia, onde costumamos ir, antes de seguir para Paris", explicou o treinador Felipe de Siqueira.