Abel critica "antijogo" do San Lorenzo e revela frustração por Palmeiras não avançar em 1° geral

O Palmeiras encerrou sua participação na fase de grupos da Libertadores nesta quinta-feira com um empate sem gols contra o San Lorenzo, no Allianz Parque. Apesar da classificação às oitavas, o técnico Abel Ferreira revelou certa frustração por não ter avançado na liderança geral da competição. Em relação ao jogo, o treinador criticou o "antijogo" dos argentinos.

"Foi um jogo difícil, contra uma equipe que veio para não sofrer gols e conseguiu. Na segunda parte tivemos 20 e poucos minutos de tempo útil de jogo. Gostaria de ter tido mais. Não permitiram que isso acontecesse, mas méritos do adversário também pela agressividade. Nós, olhando o jogo todo, lembro de uma bola de cabeça do Murilo e um cruzamento que a bola sobrou para Estêvão e Veiga. Não fomos tão agressivos. Os adversários respeitam muito o Palmeiras, e veio com uma intenção cara e conseguiu. A defesa deles foi superior ao nosso ataque. Merecíamos ter mais tempo de bola para jogar. Pelas minhas contas, pouco mais de 25 minutos, quando temos 45. Dar os parabéns ao adversário e a nossa equipe também", disse o treinador.

Na primeira etapa do jogo, o árbitro Felipe González, do Chile, deu três minutos de acréscimos. Já na segunda etapa, assinalou apenas quatro minutos, mesmo após marcações de falta, checagem de impedimento de Gómez e substituições.

"Acho que tivemos uma muralha que se meteu à frente da baliza e não conseguimos Tivemos quase 80% de posse de bola. Empurramos o adversário para trás. Não me lembro de uma oportunidade do adversário. Acho que hoje a defesa sobrepôs o ataque em uma muralha de cinco na área, mais quatro na frente um na frente. Houve muita permissividade para o antijogo", seguiu Abel.

O Palmeiras já tinha conquistado a vaga nas oitavas de final com uma rodada de antecedência. A equipe vai às oitavas como líder do Grupo F, com 14 pontos somados. Na chave, o San Lorenzo ficou com a outra vaga, somando oito pontos. Independiente del Valle, com sete, e Liverpool-URU, com quatro, se despediram da competição.

"Queríamos muito ser a melhor campanha. Parabéns a equipe que foi. Vamos continuar com as nossas ambições. Futebol é isso e as vezes penso que tudo que fazemos é fácil e quando olho para o que fazemos temos que dar parabéns porque o futebol é isso. Frustrado porque acho que podíamos ter terminado em primeiro. Ficamos com uma sensação de frustração. Faz parte da nossa ambição, mas competimos contra adversários com a mesma ambição. Foi jogo difícil que abusou das faltas e não tivemos capacidade de demonstrar essa muralha", finalizou.