Vini e Rodrygo aparecem entre os 5 jogadores mais valiosos do mundo; Endrick é o 44º

O CIES Football Observatory divulgou um relatório com os 100 jogadores de maior valor de mercado do mundo. O top-5 é dominado pelo Real Madrid, contando com a presença de Vinicius Júnior, Rodrygo e Jude Bellingham.

O inglês é o primeiro colocado da lista, com um valor 280,4 milhões de euros (R$ 1,5 bilhão na cotação atual). Vini Jr. aparece em terceiro lugar, enquanto Rodrygo vem em seguida, em quarto.

O top-5 é completado por dois jogadores do Manchester City: Erling Haaland, que está em segundo, e Phil Foden, que é o quinto.

O ranking conta apenas com jogadores sob contrato anunciado com algum clube para a próxima temporada. Mbappé, por exemplo, não aparece na lista.

Entre os jogadores que atuam fora da Europa, o atacante Endrick, do Palmeiras, é o que tem a melhor posição na lista. Em 44º lugar, ele possui um valor estipulado em 91,6 milhões de euros (R$ 515 milhões).

Bruno Guimarães, Gabriel Martinelli, Gabriel Magalhães, Douglas Luiz, Savinho e João Pedro são outros representantes brasileiros na lista.

Confira os 10 primeiros colocados do ranking