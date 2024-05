Veja os times já classificados às oitavas das Copas Libertadores e Sul-Americana

A sexta e última rodada da fase de grupos das Copas Libertadores e Sul-Americana começou a ser disputada. Com isso, alguns clubes já garantiram vaga nas oitavas de final, enquanto outros viram a chance de avançar à próxima fase escapar.

O sorteio das oitavas de final das duas competições internacionais ocorre no dia 3 de junho, próxima segunda-feira, na sede da Conmebol em Luque, no Paraguai. Na Libertadores, os primeiros colocados dos grupos são colocados em potes diferentes em relação aos vice-líderes. Com isso, os classificados como vencedores de seus respectivos grupos encaram os segundos colocados.

??? Agora são 1?3?! Os classificados às Oitavas de Final da CONMEBOL #Libertadores. pic.twitter.com/M9RbYU0hWk ? CONMEBOL Libertadores (@LibertadoresBR) May 29, 2024

Pela Copa Libertadores, as equipes que já garantiram classificação às oitavas são: Fluminense (líder), Talleres, São Paulo, The Strongest, Junior Barranquilla (líder), Botafogo, Bolívar (líder), Flamengo, Palmeiras (líder), Atlético-MG (líder), Peñarol, River Plate e Nacional.

Quem finalizou a fase de grupos na terceira colocação na Libertadores como, por exemplo, LDU, Palestino e Rosario Central, disputa uma vaga nas oitavas da Sul-Americana em um playoff com os times que ficaram na segunda posição de seus grupos deste torneio.

Pela Copa Sul-Americana, apenas os líderes carimbam passaporte para as oitavas de final de maneira direta. Os vice-líderes, como citado anteriormente, encaram os eliminados da Libertadores. Isso ocorre com Red Bull Bragantino, Cuiabá e Racing-URU.

Portanto, por enquanto, temos como já classificados às oitavas: Belgrano, Corinthians, Lanús e Racing-ARG.

Nesta quarta-feira, o restante dos classificados nas duas competições serão conhecidos. Entretanto, devido ás rodadas perdidas por conta dos acontecimentos no Rio Grande do Sul, apenas os grupos de Grêmio (Libertadores) e Inter (Sul-Americana) terão seus jogos realizados nos dias 4 e 8 de junho.