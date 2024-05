"Sou um dos cinco melhores zagueiros da Alemanha", diz Hummels após não convocação para a Eurocopa

O zagueiro Mats Hummels, do Borussia Dortmund, ficou de fora da lista de convocados da Alemanha para a Eurocopa. O atleta de 35 anos falou sobre sua ausência nesta terça-feira e admitiu estar triste com a decisão do técnico Julian Nagelsmann.

"Consigo entender a ideia de que o grupo cresceu desde março. É uma desilusão para mim individualmente porque sou atualmente um dos cinco melhores defensores na Alemanha. Tenho autoconfiança para dizer isso", afirmou em entrevista ao Bild.

O jogador vive grande fase no Borussia Dortmund. Com ótimo desempenho defensivo e um gol marcado contra o Paris Saint-Germain, ele foi peça-chave na classificação da equipe para a final da Liga dos Campeões, que será disputada contra o Real Madrid neste sábado, às 16h (de Brasília), em Wembley, na Inglaterra.

Hummels também falou sobre possíveis motivos que o fizeram não ter sido chamado.

"Se entendi bem, foram questões mais ligadas à idade, como a forma física. Se tivesse tido uma fase como a que tive recentemente antes [dos amistosos] de março, talvez tivesse sido convocado para o Europeu", relatou.

Anteriormente, Julian Nagelsmann já havia revelado que chegou a conversar com o zagueiro e com o meio-campista Leon Goretzka, do Bayern de Munique, que também ficou de fora.

"Tive longas conversas com os dois, e ficaram extremamente desiludidos por não terem sido chamados. Acho compreensível que estejam tristes com isso", disse na coletiva de imprensa em que revelou a lista de convocados, no último dia 16.

A Eurocopa será disputada entre os dias 14 de junho e 14 de julho, na Alemanha. Antes da competição, a seleção alemã disputará dois amistosos em seu país, contra Ucrânia e Grécia, nos dias 3 e 7 de junho, respectivamente.