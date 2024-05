São Paulo derruba Talleres em noite tensa com golaço e passa em 1° de grupo

O São Paulo fez bonito em MorumBis com mais de 56 mil pessoas, venceu o Talleres por 2 a 0 em uma espécie de "decisão" na Libertadores e, além de derrubar uma invencibilidade de 17 jogos dos argentinos, ultrapassou o rival e terminou o Grupo B na liderança antes das oitavas de final. Lucas, em pênalti com dupla tentativa, e Luciano, com um golaço, balançaram as redes em um duelo tenso e com expulsão.

Com o resultado, a equipe de Luis Zubeldía encerra a fase com 13 pontos, à frente dos comandados de Wálter Ribonetto pelo saldo de gols. Barcelona-EQU e Cobresal, já eliminados, completam a chave.

O técnico, inclusive, se mantém invencível no comando do Tricolor. Agora, são nove partidas, com sete vitórias e dois empates.

O São Paulo volta a jogar já no domingo (2), também em casa, contra o Cruzeiro. A partida é válida pelo Campeonato Brasileiro, que será reiniciado após duas rodadas de paralisação.

Como foi o jogo

O 1° tempo espelhou um gelado MorumBis e foi frio... até os acréscimos, quando Lucas abriu o placar em pênalti cobrado duas vezes após Herrera se adiantar na primeira tentativa. Os argentinos ainda reclamaram — e muito — de uma suposta penalidade não marcada em Sosa logo depois do gol dos mandantes.

Na etapa final, o São Paulo controlou o ímpeto do Talleres com uma forte marcação no meio de campo e acabou premiado com um golaço: Luciano, pouco antes dos 45 minutos, acertou um chutaço de fora da área ao gol rival, enlouqueceu os 56 mil torcedores e definiu o placar. Ainda deu tempo de uma confusão gerar a expulsão de Navarro, dos visitantes.

Gols e destaques

Uns com pressa, outros nem tanto. O jogo começou com o São Paulo ligado diante de um lento (e fechado) time argentino, que não fez questão de acelerar o ritmo quando esteve com a bola. O goleiro Herrera, em pelo menos três vezes antes dos dez minutos, foi pressionado pela torcida por demorar na reposição.

Herrera, goleiro do Talleres, em ação na partida contra o São Paulo pela Libertadores Imagem: NELSON ALMEIDA / AFP

Lucas, na ponta, aparece. O camisa 7 iniciou a partida bastante aberto pela direita e não conseguiu se desvencilhar da marcação de Navarro com frequência. Lucas só conseguiu arrancar, de fato, a partir dos 15 minutos, quando perdeu na dividida para o adversário e, pouco depois, não calibrou um cruzamento para a área. O desempenho melhorou gradativamente, e os lances passaram a sair pela diagonal em meio a um susto do Talleres, que quase marcou com Depietri.

Lado esquerdo rende e gera perigo. As apostas da equipe de Zubeldía passaram a ser em investidas pelo lado esquerdo, com a trinca Welington, Nestor e Luciano protagonizando boas tabelas. Em uma delas, o camisa 10 recebeu do lateral em boas condições, mas pegou mal na bola e jogou para cima da meta de um Herrera cada vez mais amigo da cera.

Lucas balançou as redes para o São Paulo no duelo contra o Talleres Imagem: Marcello Zambrana/AGIF

Depietri fura e faz pênalti. O camisa 11 dos visitantes viveu um momento desesperador pouco antes do intervalo. Ele recebeu a bola já na intermediária do campo adversário e furou de maneira bizarra a finalização. No contra-ataque, Depietri voltou para marcar e derrubou Nestor com um carrinho já na região da linha de fundo.

Lucas perde, mas Lucas marca. A responsabilidade da cobrança de pênalti ficou a cargo de Lucas, que parou em Herrera após chute cruzado. Para a sorte do brasileiro, o goleiro rival se adiantou na defesa, e na nova batida, o meia-atacante balançou as redes ao acertar o centro do gol: 1 a 0.

Revolta argentina. Os últimos momentos do 1° tempo ficaram marcados por nova polêmica: Sosa, após rebatida da zaga paulista, chutou para fora no momento de dividida com Luciano já na entrada da área. O árbitro Jhon Ospina, mesmo diante de intensa reclamação dos atletas visitantes, mandou o jogo seguir pouco antes de apitar o fim da etapa. Herrera, revoltado, partiu para cima da arbitragem antes de entrar nos vestiários.

Herrera, goleiro do Talleres, se revolta com arbitragem no intervalo de jogo contra o São Paulo Imagem: NELSON ALMEIDA / AFP

Chama o Calleri que é furor. As entradas de Botta e Martínez no Talleres, promovidas já na casa dos dez minutos do 2° tempo, geraram reação imediata de Zubeldía, que chamou um de seus principais jogadores: Calleri. O argentino, ovacionado pelo MorumBis, entrou no lugar de Juan — que também acabou aplaudido.

Talleres ensaia sustos. O time de Ribonetto passou a incomodar o São Paulo, mas não superava a dupla Arboleda-Alan Franco. A solução, então, foi arriscar de fora a partir dos 25 minutos: frescos no duelo, Botta e Martínez tentaram, mas não deram grande dificuldade às ações de Rafael.

Chances perdidas e golaço de Luciano. Os mandantes, tirando ímpeto do oponente com uma forte marcação, teve boas oportunidades de ampliar: primeiro, com Igor Vinícius, que errou o alvo após passe em profundidade, e depois com Michel Araújo, que não conseguiu concluir passe cruzado de Calleri. Coube a Luciano, com um golaço de fora da área já na casa dos 44 minutos, decretar o resultado e incendiar um abarrotado MorumBis: 2 a 0.

Confusão com expulsão. Já nos acréscimos, uma confusão deu trabalho ao árbitro Jhon Ospina, que expulsou Navarro e amarelou Igor Vinícius e Portillo. Os gritos de olé, no entanto, protagonizaram os segundos finais antes do apito final.

FICHA TÉCNICA

SÃO PAULO 2x0 TALLERES

Data e horário: 29 de maio de 2024, às 21h30 (de Brasília)

Competição: 6ª rodada do Grupo B da Libertadores

Local: MorumBis, em São Paulo

Árbitro: Jhon Ospina (COL)

Assistentes: David Fuentes (COL) e Mayra Sanchez (COL)

VAR: Nicolas Gallo (COL)

Público: 56.162

Renda: R$ 5.153.140,00

Cartões amarelos: Welington, Calleri, Igor Vinícius (SPO); Barticiotto, Suárez, Portilla, Portillo (TAL)

Cartões vermelhos: Navarro (TAL)

Gols: Lucas (SPO), aos 47 min do 1° tempo; Luciano (SPO), aos 44 min do 2° tempo

SÃO PAULO: Rafael; Igor Vinícius, Arboleda, Alan Franco e Welington (Patryck); Bobadilla (Luiz Gustavo), Alisson e Nestor (Erick); Lucas (Michel Araújo), Luciano e Juan. Técnico: Luis Zubeldía

TALLERES: Herrera; Mantilla, Benavídez, Suárez e Navarro; Portillo, Portilla (Galarza), Depietri (Martínez), Barticciotto (Botta) e Sosa; Girotti. Técnico: Wálter Ribonetto