Ponte Preta anuncia o retorno de Nelsinho Baptista para o comando técnico

A Ponte Preta tem um novo comandante para o restante da temporada. Nesta quarta-feira, o clube de campinas anunciou o retorno de Nelsinho Baptista após 17 anos.

Aos 73 anos, Nelsinho Baptista estava livre no mercado desde maio do ano passado, quando deixou o Kashiwa Reysol, do Japão. Ele chega para repor a saída de João Brigatti, que pediu demissão da Ponte Preta na última segunda-feira.

De volta pra casa: Nelsinho Baptista é o novo técnico da Ponte Preta para a sequência do Campeonato Brasileiro da Série B. Seja bem vindo, professor!#VamosPonte #PontePreta #JogamosJuntos pic.twitter.com/GK2vSfVP66 ? Ponte Preta Oficial (@aapp_oficial) May 29, 2024

Somando todas suas passagens como treinador da Ponte Preta, Nelsinho Baptista soma 116 partidas, sendo o 10º técnico com maior número de jogos pela Macaca na história.

Pai de Eduardo Baptista, Nelsinho terá a oportunidade de enfrentar seu filho na Série B do Campeonato Brasileiro. Atualmente, Eduardo comanda o Novorizontino, e a partida contra a Ponte está marcada para o dia 15 de junho.

A reestreia de Nelsinho deve acontecer no próximo domingo, quando a Ponte Preta enfrenta o CRB. A bola rola às 16h (de Brasília), no Estádio Moisés Lucarelli, em jogo válido pela Segunda Divisão.

Nelsinho Baptista chega com a missão de afastar a Ponte Preta da zona de rebaixamento. Após sete rodadas disputadas, o time de campinas ocupa a 16ª colocação, com apenas seis pontos conquistados.