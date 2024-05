Joia do Atlético-MG, Alisson se torna o segundo jogador mais jovem a marcar pelo clube na Libertadores

Na noite da última terça-feira, o Atlético-MG carimbou sua vaga nas oitavas de final da Copa Libertadores com uma goleada. Na Arena MRV, o Galo goleou o Caracas-VEN por 4 a 0 e avançou ao mata-mata da competição continental como líder do Grupo G.

O jovem Alisson, joia da base do Atlético-MG, foi o autor do terceiro gol da partida. O meia-atacante marcou um golaço de voleio ainda no primeiro tempo e se tornou, aos 18 anos, oito meses e sete dias, o segundo mais jovem da história do clube a balançar as redes na Libertadores.

Alisson fica atrás apenas de Savinho, destaque do Girona nesta temporada. Detentor do recorde, o ex-atacante do Galo fez um gol na Libertadores em maio de 2022, no triunfo de 3 a 1 sobre o Independiente Del Valle, aos 18 anos, um mês e dez dias.

?? Aos 18 anos, 8 meses e 7 dias, Alisson se tornou o segundo jogador mais jovem a marcar pelo #Galo na @Libertadores_BR, ficando atrás apenas de Savinho! É a força da base refletida no profissional! ? pic.twitter.com/Wo7lT0snJx ? Atlético (@Atletico) May 29, 2024

Após o gol marcado na última terça-feira, o meia-atacante foi muito elogiado pelo técnico Diego Milito. Em coletiva pós-jogo, o argentino destacou o potencial do jovem atleta.

"Alisson é um garoto jovem, com muito potencial. Não sabemos aonde vai chegar, mas tem condições futebolísticas para chegar longe. Tem aspectos em que pode melhorar, mas tem muito talento. Nós o ajudaremos a crescer cada vez mais. Condições e talento ele tem de sobra", afirmou Milito.

Alisson também já havia quebrado outra marca recentemente. No último dia 4 de abril, ele se tornou o jogador mais jovem a ser titular da equipe mineira na Libertadores - esteve no 11 inicial na goleada de 4 a 1 do time mineiro sobre o Caracas, ainda na primeira rodada da fase de grupos desta edição do torneio.

Com Alisson à disposição, o Atlético-MG retorna aos gramados neste domingo. O Galo recebe o Bahia às 16h (de Brasília), na Arena MRV, pela sétima rodada do Campeonato Brasileiro.