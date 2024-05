Holanda divulga lista final de convocados para a Eurocopa-2024

O técnico Ronald Koeman divulgou, nesta quarta-feira, a lista final dos jogadores convocados para defender a Holanda na Eurocopa-2024, na Alemanha. Quatro atletas foram cortados em relação à lista provisória anunciada no último dia 16.

O goleiro Nick Olij (Sparta Rotterdam), o lateral Ian Maatsen (Borussia Dortmund) e os meias Quinten Timber (Feyenoord) e Marten de Roon (Atalanta) foram os jogadores cortados pelo treinador da lista provisória.

O Liverpool, da Inglaterra, é o time com mais representantes na seleção holandesa, com três atletas: o zagueiro Virgil Van Dijk, o meia Ryan Gravenberch e o atacante Cody Gakpo. Além deles, o time holandês conta os destaques Matthijs de Ligt (Bayern de Munique), Jeremie Frimpong (Bayer Leverkusen), Frenkie de Jong (Barcelona) e Memphis Depay (Atlético de Madrid).

A Holanda faz parte do grupo D da Euro, junto com a Áustria, França e Polônia. A estreia na competição acontece no dia 16 de junho, às 10 horas (de Brasília), diante dos poloneses, na Veltins Arena.

Seguindo a preparação, o time holandês ainda faz dois amistosos antes do início do torneio, quando vai encarar o Canadá (06/06) e a Islândia (10/06).

Confira a lista completa dos convocados

Goleiros: Justin Bijlow (Feyenoord), Mark Flekken (Brentford) e Bart Verbruggen (Brighton).



Defendores: Nathan Aké (Manchester City), Daley Blind (Girona), Virgil van Dijk (Liverpool), Denzel Dumfries (Inter de Milão), Jeremie Frimpong (Bayer Leverkusen), Lutsharel Geertruida (Feyenoord), Matthijs de Ligt (Bayern de Munique), Micky van de Ven (Tottenham) e Stefan de Vrij (Inter de Milão).



Meias: Ryan Gravenberch (Liverpool), Frenkie de Jong (Barcelona), Teun Koopmeiners (Atalanta), Tijjani Reijnders (Milan), Jerdy Schouten (PSV), Xavi Simons (RB Leipzig), Joey Veerman (PSV) e Georginio Wijnaldum (Al Ettifaq).



Atacantes: Steven Bergwijn (Ajax), Brian Brobbey (Ajax), Memphis Depay (Atlético de Madrid), Cody Gakpo (Liverpool), Donyell Malen (Borussia Dortmund) e Wout Weghorst (Hoffenheim).