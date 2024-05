Em jogo de 5 gols, Flu 'cumpre tabela' com vitória sobre Alianza na Liberta

Do UOL, no Rio de Janeiro

Para quem esperava um jogo sem graça, se enganou. Já classificado para as oitavas em primeiro lugar no Grupo A da Libertadores, o Fluminense entrou com tudo diante de um Alianza Lima ainda com chances de avançar e, num duelo eletrizante, venceu os peruanos por 3 a 2, no Maracanã, finalizando sua chave invicto e com 14 pontos.

Keno, Marcelo e John Kennedy marcaram para o Flu. Arregui e Serna fizeram para o Alianza.

O Tricolor ainda tem chances de terminar com a melhor campanha da fase de grupos. Para isso, precisa torcer por derrotas de Palmeiras e River Plate nesta quinta-feira (30).

Retorno ao Brasileiro - O Fluminense agora vira a chave para o Campeonato Brasileiro, que retorna neste fim de semana após a paralisação por conta das enchentes no Rio Grande do Sul. O Tricolor recebe o Juventude, neste sábado (1º), no Maracanã. Será o primeiro jogo do clube gaúcho após mais de um mês.

O jogo

O Fluminense entrou disperso em campo e levou um gol logo no início do jogo, onde a zaga parou em escanteio do Alianza Lima. Com uma formação com quatro atacantes, o time de Fernando Diniz tinha dificuldades de se encontrar em campo e teve as melhores oportunidades na base do abafa, como na cabeçada de Keno na trave.

O segundo tempo foi eletrizante. Foram três gols nos seis primeiros minutos da etapa final. O Flu empatou, o Alianza voltou a ficar na frente e o Tricolor igualou o placar novamente. A partir do 2 a 2, o Alianza sentiu o nervosismo e os cariocas passaram a pressionar, embalados também pelas mudanças de Diniz que surtiram efeito. O gol salvador aconteceu com o amuleto John Kennedy, já aos 35 minutos.

Gols e lances

Alianza Lima abre o placar no início - O Alianza Lima abriu o placar logo aos seis minutos do primeiro tempo, quando o time peruano bateu escanteio da esquerda, Arregui subiu nas costas de Marcelo, que não saiu do chão e viu o adversário cabecear para o fundo do gol.

No travessão! - O Fluminense reagiu aos 18, quando Marcelo bateu escanteio da direta, e Keno cabeceou na trave. No rebote ainda houve um bate-rebate na defesa, mas o Alianza Lima conseguiu afastar.

Fluminense empata! - O Tricolor empatou logo com um minuto do segundo tempo, quando Marcelo cruzou, Marquinhos chegou chicoteando a bola, o goleiro defendeu, e Keno, no rebote, escorou de cabeça para o fundo do gol.

Alianza Lima na frente de novo! - Quando o Fluminense ainda comemorava, o Alianza Lima voltou a ficar na frente três minutos depois, quando Serna pegou um rebote de voleio e balançou a rede tricolor.

Golaço de Marcelo! - O jogo estava frenético e, aos seis, Marcelo tocou para Cano, que fez o pivô e devolveu de maneira açucarada para o lateral esquerdo, que pegou na veia, de primeira e de forma seca, estufando a baliza do Alianza Lima. Golaço!

John Kennedy coloca o Flu na frente! - A virada do Fluminense veio aos 35 minutos com ele, o herói do título da Libertadores do ano passado: John Kennedy. Ele recebeu uma bela enfiada de Arias e bateu de primeira, de canhota, cruzado, para afundar o gol de Saravia.

FLUMINENSE 3 X 2 ALIANZA LIMA

Local: Maracanã, Rio de Janeiro

Competição: Libertadores (6ª rodada da fase de grupos)

Data e hora: 29 de maio de 2024, às 21h30 (horário de Brasília)

Árbitro: Esteban Ostojich (URU)

Auxiliares: Nicolas Taran (URU) e Pablo Llarena (URU)

VAR: Leodan Gonzalez (URU)

Cartões amarelos: Felipe Melo, Marcelo, Martinelli, Ganso, John Kennedy (FLU); Arregui (ALI)

Cartões vermelhos: Giuliano Tiberti (auxiliar do Alianza Lima)

Gols: Arregui, aos seis minutos do primeiro tempo (ALI); Keno, com um minuto do segundo tempo (FLU); Serna, aos quatro minutos do segundo tempo (ALI); Marcelo, aos seis minutos do segundo tempo (FLU); John Kennedy ,aos 35 minutos do segundo tempo (FLU)

Fluminense: Fábio, Guga (Marquinhos), Martinelli, Felipe Melo (Marlon) e Marcelo; Alexsander (PH Ganso), Lima e Jhon Arias; John Kennedy, Keno (Douglas Costa) e Germán Cano (Renato Augusto). Técnico: Fernando Diniz.

Alianza Lima: Saravia, Zambrano, Garcés, Zanelatto e Freytes; Arregui (Guzmán), Castillo (Aldair Fuentes) e Cabellos: Lagos (De Santis), Serna e Waterman (Barcos). Técnico: Alejandro Restrepo.