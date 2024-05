Fluminense vira sobre o Alianza e avança às oitavas da Libertadores invicto

O Fluminense encerrou a fase de grupos da Libertadores com vitória por 3 a 2 sobre o Alianza Lima, do Peu, nesta quarta-feira, no Maracanã. Invictos, os tricolores terminaram o Grupo A com 14 pontos, na liderança. Já os peruanos ficaram com cinco, na lanterna.

O Alianza abriu o placar no primeiro tempo, com Arregui. Já na etapa final, o Fluminense empatou com Keno, mas viu os peruanos voltarem a ficar a frente com Serna. Só que os tricolores viraram com gols de Marcelo e John Kennedy.

O jogo

O confronto começou truncado, com muita marcação. Só que o Alianza abriu o placar aos seis minutos, no primeiro lance de perigo. Arregui se antecipou a Marcelo e cabeceou para a rede.

O revés foi sentido pelo Fluminense, que viu o Alianza quase ampliar em seguida. Cabelos arriscou da entrada da área e parou em Fábio. Aos poucos, os tricolores equilibraram o jogo e quase empataram aos 19 minutos. Após cobrança de escanteio, Keno cabeceou na trave.

O susto fez o Alianza recuar para segurar o resultado. Com isso, o Fluminense passou a pressionar, mas sofria com a marcação peruana. Na melhor oportunidade, Freytes quase marcou contra após o goleiro Saravia sair mal do gol.

No segundo tempo, o Fluminense voltou com três alterações, que surtiram efeito com um minuto. Marquinhos aproveitou cruzamento e chutou para defesa de Saravia. Só que Keno estava bem posicionado para pegar o rebote, de cabeça, e mandar para a rede.

O Alianza não sentiu o revés e respondeu com gol aos quatro minutos. Após cruzamento, a bola sobrou para Serna, que chutou sem chance para Fábio. No entanto, o Fluminense empatou em seguida. Marcelo fez grande jogada, tabelou com Cano e chutou para o gol.

Após o começo alucinante, o confronto diminuiu um pouco o ritmo. Mesmo assim, Fluminense e Alianza seguiam em busca do ataque. Os donos da casa quase viraram aos 23 minutos, em chute de John Kennedy que parou em Saravia. A resposta dos peruanos veio em cabeceio de Waterman pela linha de fundo.

O lance animou os visitantes. O Alianza quase marcou com Barcos. O experiente atacante finalizou colocado da entrada da área e viu Fábio se esticar para fazer a defesa. Só que o Fluminense foi mais competente e chegou ao gol aos 35 minutos. John Kennedy foi lançado na área e finalizou na saída de Saravia.

Na parte final, o Alianza foi para cima em busca do resultado. No entanto, os peruanos pouco incomodaram o Fluminense, que confirmou a vitória no Maracanã.

VEEEEEEEEEEEEEEENNNNNNNNNNNNNNNNNNCEEEEEEEE O FLUMINEEEENNNSE! VIRAAADA TRICOLOR! KENO, MARCELO E JOHN KENNEDY MARCAM E O FLU VENCE O ALIANZA LIMA NO MARACA! pic.twitter.com/tujQeq13jd ? Fluminense F.C. (@FluminenseFC) May 30, 2024

FICHA TÉCNICA

FLUMINENSE-BRA 3 X 2 ALIANZA LIMA-PER

Local: Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ)

Data: 29 de maio de 2024 (Quarta-feira)

Horário: 21h30(de Brasília)

Árbitro: Esteban Ostojich (Uruguai)

Assistentes: Nicolas Taran (Uruguai) e Pablo Llarena (Uruguai)

VAR: Leodan Gonzalez (Uruguai)

Cartões amarelos: Felipe Melo, Marcelo, Ganso, John Kennedy, Marquinhos e Martinelli (Fluminense); Arregui (Alianza)

GOLS

FLUMINENSE: Keno, a 1min do segundo tempo; Marcelo, aos 6min do segundo tempo; John Kennedy, aos 35min do segundo tempo

ALIANZA: Arregui, aos 6min do primeiro tempo; Serna, aos 4min do segundo tempo

FLUMINENSE: Fábio, Guga (Marquinhos), Martinelli, Felipe Melo (Marlon) e Marcelo; Alexander (Ganso), Lima e Jhon Arias; Keno (Douglas Costa), John Kennedy e Germán Cano (Renato Augusto)

Técnico: Fernando Diniz

ALIANZA: Franco Saravia, Freytes, Carlos Zambrano e Renzo Garcés; Zanelatto, Adrián Arregui (Guzmán), Castillo (Fuentes), Catriel Cabellos e Lagos (De Santis); Kevin Serna e Waterman (Barcos)

Técnico: Alejandro Restrepo