Exames confirmam lesão de Fagner, e Corinthians abre preparação para pegar o Botafogo

Nesta quarta-feira, no CT Doutor Joaquim Grava, o Corinthians iniciou os treinamentos para enfrentar o Botafogo, pela sétima rodada do Campeonato Brasileiro. O técnico António Oliveira, para o duelo diante dos cariocas, pode não contar com o lateral direito Fagner, que teve lesão confirmada após exames.

Em nota, o Timão informou que o camisa 23 teve lesão na parte posterior da coxa direita constatada após exames de imagem realizados nesta quarta-feira. O Alvinegro adiantou que Fagner, em busca de pronta recuperação, já iniciou tratamento no departamento de fisioterapia.

O jogador reclamou de um incômodo na região aos 31 minutos da última partida, após dar um carrinho e desarmar o adversário. Os médicos do Timão avaliaram o atleta e recomendaram a substituição. Matheuzinho, reserva imediato de Fagner, entrou no lugar do experiente ala.

Além do lateral direito lesionado, o Corinthians tem mais duas dúvidas para o próximo compromisso. O lateral esquerdo Diego Palacios, que sofre de lesão crônica de cartilagem no joelho esquerdo, e o atacante Pedro Henrique, com lesão no músculo posterior da coxa esquerda, seguem em fase de transição.

No treinamento, os atletas que jogaram mais de 45 minutos na última partida realizaram um trabalho regenerativo na parte interna do CT.

Os outros jogadores do grupo abriram a atividade com uma ativação na academia antes do aquecimento. Depois, realizaram uma atividade técnica em campo reduzido. O goleiro Arthur, da categoria sub-17 do Timão, complementou o treino do grupo no gramado.

O Corinthians vem de vitória importante contra o Racing-URU, já que avançaram diretamente às oitavas de final da Sul-Americana. Porém, no Campeonato Brasileiro, o Alvinegro Paulista vive fase distinta e precisa vencer para sair da parte de baixo da tabela.

A próxima partida do Corinthians será neste sábado, pela sétima rodada do Campeonato Brasileiro, às 21h (de Brasília). O compromisso será realizado na Neo Química Arena, contra o Botafogo. Até lá, o técnico António Oliveira comanda mais dois treinos nas manhãs desta quinta e sexta-feira.