De volta aos gramados, São José-RS perde para o Volta Redonda e segue sem pontuar na Série C

Nesta quarta-feira, após um mês em atuar, o São José-RS voltou aos gramados e foi derrotado pelo Volta Redonda por 3 a 1, no Francisco Novelletto, em Porto Alegre (RS). O jogo foi válido pela terceira rodada, atrasada, da Série C.

Agora, sem nenhum ponto, o São José ocupa a 19ª posição, com saldo negativo de quatro gols. Porém, a equipe pode se reerguer no campeonato, visto que tem três jogos a menos. O Volta Redonda, por sua vez, sobe para a quarta posição, com 13 unidades somadas.

[SJO1X3VOL] 2T ? Termina o jogo. Zeca sofre a terceira derrota no retorno da competição #clubedobairro #zecavírus #zecanobrasileirão pic.twitter.com/VDVAJz3Qje ? São José Futebol (@SaoJoseFutebol) May 30, 2024

Pela Série C do Brasileirão, os gaúchos voltam aos gramados na segunda-feira, às 20h (de Brasília), contra o Naútico, no Francisco Novelletto. Já o Volta Redonda, um dia depois, recebe o CSA, no Raulino de Oliveira, às 19h.

O Volta Redonda inaugurou o marcador aos 20 minutos da etapa inicial com gol de Marcos Vinícius e, dois minutos depois, aos 22, aumentou a vantagem. Desta vez, quem marcou foi Douglas Skilo.

Aos 5 minutos da etapa complementar, o Volta Redonda continuou pressionando e aumentou a vantagem com tento cravado por Ítalo Carvalho.

O São José esboçou uma reação e descontou aos 19 minutos. Rafael Carrilho anotou o gol dos mandantes no Estádio Francisco Novelletto.