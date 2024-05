Cruzeiro anuncia ação para revelar número da camisa de Cássio antes de duelo da Sul-Americana

O Cruzeiro anunciou uma ação que será feita no Mineirão nesta quinta-feira, pouco antes do duelo contra a Universidad Católica-EQU, pela última rodada da fase de grupos da Copa Sul-Americana. No evento, o clube anunciará o número que o goleiro Cássio utilizará nesta temporada.

O clube mineiro chamou seus torcedores para chegarem mais cedo ao estádio, às 19h (de Brasília), para poderem aproveitar o ativação com o ex-goleiro corintiano. O confronto diante da Universidad Católica está marcado para as 21h.

"Campeão Brasileiro, da Libertadores e do Mundial. Agora Gigante no Gigante Celeste! Nesta quinta-feira (30/5), no Mineirão, vamos revelar: qual é o número da camisa do nosso goleiro Cássio? Chegue cedo ao estádio, às 19h, e participe deste momento com a gente!", escreveu a equipe nas redes sociais.

Durante o longo período em que esteve no Corinthians, Cássio utilizou o número 12. Foi com tal numeração que fez história no clube paulista. Contudo, tal camisa no Cruzeiro está com o lateral William. O número 1, por sua vez, está vago.

Apesar de ter o número de sua camisa revelado nesta quinta-feira, Cássio só poderá usá-la em jogos oficiais a partir do dia 10 de julho - data da reabertura da janela de transferências. Enquanto isso, o goleiro ficará treinando com os companheiros para manter o ritmo de jogo.

Cássio deixou o Corinthians e assinou com o Cruzeiro até maio de 2027. O goleiro rescindiu contrato com o Timão e se despediu do clube em busca de novos ares. Pelo time paulista, foram 712 partidas disputadas e nove títulos conquistados.