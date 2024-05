Corinthians confirma renovação de contrato do zagueiro João Pedro Tchoca, campeão da Copinha

Nesta quarta-feira, o Corinthians anunciou a renovação de contrato do zagueiro João Pedro Tchoca, campeão da última edição da Copinha. Agora, o novo vínculo do jogador com o Timão é válido até 31 de dezembro de 2026.

A renovação, que já havida sido noticiada pela Gazeta Esportiva na última quinta-feira, prevê uma multa rescisória avaliada em 100 milhões de euros (R$ 557 milhões). Anteriormente, o contrato ia até março de 2025.

"É uma felicidade, uma conquista para mim", afirmou o jovem zagueiro de 20 anos. "Espero ajudar ao máximo o Corinthians e me consolidar", completou.

Assim, João Pedro Tchoca anos é a quinta opção de zagueiro dentro do plantel corintiano. O atleta é bem avaliado pela comissão técnica de António Oliveira, mas está atrás de Félix Torres, Cacá, Gustavo Henrique e Raul Gustavo.

Campeão da Copinha de 2024, Tchoca chegou ao Avinegro Paulista em 2019, na categoria sub-17. Na base, ele foi vítima de lesões graves no joelho e chegou a ficar fora de combate por mais de um ano. Após o título no começo deste ano, foi promovido para a equipe principal e fez sua estreia no Campeonato Paulista, em partida diante do Água Santa.

O jogador tem treinado normalmente com o restante do grupo do Corinthians e, por isso, está à disposição do técnico António Oliveira para os próximos compromissos da equipe na temporada.