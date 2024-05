Brasileiros disputam finais de torneio 5v5 e podem ver Champions in loco

Jovens de duas escolas brasileiras vão jogar, nesta sexta-feira (31), as finais do torneio 5v5 em Londres. A competição global de futebol tem como objetivo impulsionar a prática esportiva.

Alunos do Colégio Drummond (masculino) e EFAM (feminino) conquistaram vagas na decisão de cada modalidade. O campeonato é organizado pela Gatorade.

Os jovens vão disputar as finais em Londres, cidade que vai receber a final da Champions League no dia seguinte. Real Madrid e Borussia Dortmund vão disputar, em Wembley, a "orelhuda" a partir das 16h (de Brasília).

O jogão tem relação com o prêmio aos vencedores do 5v5. Os campeões masculino e feminino serão premiados com ingressos para assistir à final entre espanhóis e alemães do estádio.

O torneio começou em 2016 e reúne, todo ano, equipes com cinco jogadores entre 14 a 16 anos. Alguns dos inscritos em edições passadas já engataram uma sequência no futebol, como Sabrina Martins, que já defendeu o Santos, e a colombiana Gisela Robledo, que joga no América de Cali.

O evento já impactou mais de 120 mil jovens ao redor do mundo e pretende "transformar a realidade de jovens de origens diversas".