Botafogo informa pagamento à vista de R$ 130 milhões em dívidas

O Botafogo informou, nesta quarta-feira, que a SAF do clube liquidou à vista cerca de R$ 130 milhões da dívida do associativo. A iniciativa beneficiou os credores registrados no Plano de Recuperação Extrajudicial que optaram pelo prazo mais breve.

Após apresentar o plano para saldar a dívida de natureza cível no dia 20 de dezembro de 2023 e divulgar as propostas em 9 de fevereiro deste ano, o clube efetuou o pagamento dos credores cíveis que escolheram a opção de curto prazo em menos de 60 dias.

Botafogo liquida à vista cerca de R$ 130 milhões em dívidas com credores que aderiram ao Plano de Recuperação Extrajudicial: "Um dia histórico", destaca CEO Thairo Arruda O Botafogo deu mais um valioso passo em direção ao objetivo de equacionar seu endividamento histórico. A SAF... pic.twitter.com/EOpyglhChr ? Botafogo F.R. (@Botafogo) May 29, 2024

O CEO do Botafogo, Thairo Arruda, liderou as negociações em nome da SAF, com o respaldo do Especialista e Assessor Especial Eduardo Iglesias, do VP Executivo Jonas Marmello e do Advogado e Assessor Executivo da Vice-Presidência Raphael Sá.

"Hoje é um dia histórico para o Botafogo e que reafirma o compromisso assumido pelo John Textor com os alvinegros quando escolheu fazer parte da Família Botafogo. Realizamos o pagamento de acordos com antigos credores que totalizam cerca de 130 milhões de reais do passivo do Clube Social. Um processo realizado de forma ágil e assertiva, que representa um alívio financeiro considerável e que, aos poucos, vai sanando os débitos históricos que nos prejudicaram durante décadas", disse Thairo Arruda

"Vamos continuar trabalhando arduamente para liquidar essas dívidas de uma vez por todas e assim construir um Botafogo cada vez mais forte", acrescentou.

Com a meta de investir R$ 400 milhões nos três primeiros anos de projeto, John Textor foi anunciado como acionista majoritário do Botafogo no fim de 2021.