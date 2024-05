Alan Patrick, do Internacional, lamenta "apagão" e projeta classificação na Copa Sul-Americana

Após um mês sem atuar devido aos ocorridos no Rio Grande do Sul, o Internacional perdeu para o Belgrano por 2 a 1 pela sexta rodada da fase de grupos da Copa Sul-Americana, na Arena Barueri. Alan Patrick, camisa 10 do Colorado, comentou os dois gols sofridos em intervalo de três minutos.

"Foram três minutos que nossa equipe deu uma desestabilizada e sofremos dois gols. Fizemos 1 a 0 com autoridade, mas faltou um pouco do entendimento que estava no fim do primeiro tempo. Serve de lição", começou o meio-campista.

Agora, mesmo com dois jogos a menos, o clube gaúcho não consegue mais garantir uma vaga direta às oitavas de final da Sul-Americana, visto que apenas o líder avança desta forma e o Belgrano assumiu o posto.

#INTxBEL | 1-2 | 2T | 50' - Jogo encerrado. Inter volta a campo no próximo sábado, às 18h30, contra o Cuiabá, pelo @Brasileirao.

Alan Patrick destacou o tempo sem jogar, mas projetou um Internacional forte nas próximas e decisivas rodadas da competição.

"Temos mais dois jogos para buscar duas vitórias. Muito tempo sem jogar, de incerteza e sofrendo junto com o nosso povo. Tivemos de retomar. Sabíamos que não tinha tempo para ficarmos sofrendo parado. Voltamos. Por mais que treinemos forte, mas é o jogo que dá ritmo. A cada jogo buscamos melhorar a performance", completou.

Atualmente, o Inter se encontra, com quatro rodadas disputadas, na terceira colocação do Grupo C, somando cinco pontos. Delfín-EQU é o vice-líder oito pontos.

O Colorado volta aos gramados neste sábado para encarar, na Arena Pantanal, o Cuiabá, às 18h30 (de Brasília). O confronto é válido pela sétima rodada do Campeonato Brasileiro.