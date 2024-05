Vasco avança na preparação para clássico contra o Flamengo pelo Brasileirão

O Vasco treinou nesta trerça-feira, no CT Moacyr Barbosa, e deu continuidade à preparação para o clássico contra o Flamengo. A partida acontece neste domingo, às 16h (de Brasília), no Maracanã, pela sétima rodada do Brasileirão.

Nas fotos divulgadas pelo clube, os jogadores, incluindo atletas titulares na última partida, como Payet e Maicon, foram vistos realizando as atividades sob o comando do técnico Álvaro Pacheco.

Foco e trabalho ?? ? Leandro Amorim | #VascoDaGama pic.twitter.com/NnKbxaXlYt ? Vasco da Gama (@VascodaGama) May 28, 2024

O atacante Rossi, que desfalcou a equipe na última partida contra o Fortaleza, pela terceira fase da Copa do Brasil, também foi visto na atividade. O atleta havia sido retirado da lista dos relacionados por conta de dores na região adutora da coxa direita.

Por fim, na Série A, o Vasco se encontra na 13ª colocação, com seis pontos somados (duas vitórias e quatro derrotas). Já o Flamengo é o o terceiro, com 11 conquistados.